국내 기술로 개발이 완료된 해병대 상륙공격헬기(MAH) 실물 시제기의 능력이 16일 공개됐습니다.



상륙공격헬기는 국산 기동헬기(KUH) '수리온'을 기반으로 개발됐습니다. 상륙공격헬기는 해병대 공중돌격부대의 생존성을 보장하기 위해 상륙기동헬기 엄호와 화력 지원 임무를 맡습니다. 이를 위해 표적 탐지 및 정밀 타격 사양을 보강했습니다.



방위사업청은 내년에 상륙공격헬기 총 20여 대 양산에 착수할 계획인데요. 경쟁 기종 대비 가격 경쟁력을 바탕으로 해외 수출도 추진 중에 있습니다.



(구성 : 양현이, 영상편집 : 김복형, 디자인 : 이수민, 출처 : 국방부, 제작 : 디지털뉴스부)