▲ 뉴욕증권거래소(NYSE)

미국 현지 시간으로 16일 뉴욕 증시는 젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자 사임 여파로 주요 지수가 일제히 하락했습니다.뉴욕증권거래소에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 739.38포인트 내린 51,608.17에 마감했습니다.스탠더드앤드푸어스 S&P 500지수는 전장보다 145.08포인트 내린 7,416.59에, 나스닥 종합지수는 626.52포인트 하락한 24,509.76에 각각 거래를 마쳤습니다.S&P500과 나스닥 지수는 3거래일 연속 하락했습니다.대형 기술주 중심의 나스닥 100 지수는 2.67% 뒷걸음질 쳤고, 중소형주 중심의 러셀 2000 지수도 1.70% 내렸습니다.엔비디아 관련 뉴스가 여전히 증시에 큰 영향을 미쳤습니다.황 전 CEO의 복귀설이 제기됐으나, 엔비디아 이사회가 그의 복귀를 검토하지 않고 있다는 보도와 스콧 베선트 미 재무장관의 외부 인사 영입 촉구 등과 맞물리며 불확실성을 키웠습니다.여기에 미 상무부가 중국 기업들이 제3국 데이터센터를 통해 미국산 첨단 AI 반도체에 원격 접근하는 우회로를 차단하는 새 수출 통제 규정을 발표하면서 기술주 투자 심리를 짓눌렀습니다.엔비디아 주가는 전장보다 4.12% 하락해, 시가총액은 3조8천억 달러 수준으로 줄었습니다.(사진=AP, 연합뉴스)