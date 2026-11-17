▲ 젠슨 황

트럼프 미국 대통령은 젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자와 불륜 관계였던 앨리스 황이 실제 중국의 스파이였는지 확실치 않다고 주장했습니다.트럼프 대통령은 필리핀·중국 순방 출발 전 백악관에서 기자들과 만나 "그녀가 스파이라는 건 전혀 모른다"며 "아무도 그걸 증명하지 못했다. 그녀는 스파이가 아닐 수도 있다"고 말했습니다.트럼프 대통령은 또한 황 전 CEO 스캔들이 미국 국가안보에 위협이 됐는지에 대해서도 "위험에 처한 적이 없다. 우리나라는 지금 그 어느 때보다 더 강하다"고 밝혔습니다.이는 젠슨 황 스캔들이 자신에게 번지는 것을 차단하려는 포석으로 해석됩니다.트럼프 대통령은 젠슨 황이 중국 스파이가 의심되는 앨리스 황과 긴밀한 관계라는 보고를 받고도 이를 묵인했고, 엔비디아 반도체의 대중 수출 규제를 완화했다는 의혹을 받고 있습니다.젠슨 황 스캔들의 국가안보 위협 논란을 일축한 트럼프 대통령은 이번 중국 방문에서 시진핑 국가주석을 자극하고 싶지 않다는 속내를 드러냈습니다.앞서 중국 당국은 간첩설은 중상모략이라며 미·중 관계 냉각을 경고한 바 있습니다.