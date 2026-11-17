▲ 젠슨 황
트럼프 미국 대통령은 젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자와 불륜 관계였던 앨리스 황이 실제 중국의 스파이였는지 확실치 않다고 주장했습니다.
트럼프 대통령은 필리핀·중국 순방 출발 전 백악관에서 기자들과 만나 "그녀가 스파이라는 건 전혀 모른다"며 "아무도 그걸 증명하지 못했다. 그녀는 스파이가 아닐 수도 있다"고 말했습니다.
트럼프 대통령은 또한 황 전 CEO 스캔들이 미국 국가안보에 위협이 됐는지에 대해서도 "위험에 처한 적이 없다. 우리나라는 지금 그 어느 때보다 더 강하다"고 밝혔습니다.
이는 젠슨 황 스캔들이 자신에게 번지는 것을 차단하려는 포석으로 해석됩니다.
트럼프 대통령은 젠슨 황이 중국 스파이가 의심되는 앨리스 황과 긴밀한 관계라는 보고를 받고도 이를 묵인했고, 엔비디아 반도체의 대중 수출 규제를 완화했다는 의혹을 받고 있습니다.
젠슨 황 스캔들의 국가안보 위협 논란을 일축한 트럼프 대통령은 이번 중국 방문에서 시진핑 국가주석을 자극하고 싶지 않다는 속내를 드러냈습니다.
앞서 중국 당국은 간첩설은 중상모략이라며 미·중 관계 냉각을 경고한 바 있습니다.
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