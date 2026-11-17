▲ 부정행위 자수한 세무사 시험 수석 합격자

초소형 카메라 등 장비와 인공지능을 이용해 제63회 세무사 시험에서 부정행위를 저질렀다고 자수한 수석합격자 한모 씨가 오늘(17일) 조사를 성실히 받고 잘못에 대한 책임을 지겠다고 밝혔습니다.오늘 오전 9시 17분쯤 피의자 신분으로 조사를 받기 위해 서울 마포구 서울경찰청 광역수사단 청사에 모습을 드러낸 한 씨는 자수를 결심한 계기를 묻는 취재진에게 죄송하다고 말하며 고개를 숙였습니다.그는 부정행위는 혼자 계획하고 실행했냐는 질문에는 "시험을 준비해 오신 수험생과 관계자분들께 진심으로 죄송합니다"라며 "제가 한 일을 숨기지 않고 수사기관에 사실대로 말씀드리겠다"라고 전했습니다.발언을 마친 한 씨는 다시 "죄송합니다"라고 말하고 고개를 숙여 사과한 뒤 청사로 들어갔습니다.그는 초소형 카메라 등 장비 준비 경위를 묻는 말에는 답하지 않았습니다.한 씨는 15일 오전 부정행위를 시인하고 서울경찰청에 자수서를 냈습니다.같은 날 변호사의 유튜브 채널에 출연해 1·2차 시험에서 전자기기와 생성형 AI를 이용해 부정행위를 했다며 제가 한 일을 모두 자수서에 써서 서울경찰청에 제출했다고 설명했습니다.그는 AI안경이 아닌 초소형 카메라로 시험 문제를 촬영해 AI에 전송한 뒤 스마트폰으로 답을 확인하는 방식으로 부정행위를 저질렀다고 덧붙였습니다.그러면서 범행에 이용한 초소형 카메라와 노트북, 휴대전화 등을 제출했습니다.한 씨가 제출한 전자 기기 중 초소형 이어폰이 없는 것을 고려하면, 그가 초소형 카메라로 문제를 촬영해 이를 스마트폰의 AI로 풀이한 뒤 제3의 장치로 정답을 확인했을 가능성이 제기됩니다.해당 장치로는 전자계산기나 전자시계 등이 거론됐으나, 미니 모니터 가능성에 무게가 쏠립니다.한 씨는 경찰에 범행 수법이 담긴 자수서를 냈지만, 경찰은 자세히 말하기엔 예민한 단계라며 구체적인 수법을 밝히지 않았습니다.광수단 공공범죄수사대는 오늘 A 씨를 상대로 구체적인 부정행위 수법과 활용 기기, 공범 존재 여부 등을 확인할 것으로 보입니다.경찰은 위계에 의한 공무집행방해 및 업무방해 혐의 적용을 검토 중입니다.(사진='이돈호 변호사' 유튜브 화면 캡처, 연합뉴스)