▲ 토마스 프랑크 감독

토트넘에서 성적 부진으로 경질됐던 토마스 프랑크 감독이 크리스탈 팰리스를 맡아 잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL)에 복귀했습니다.크리스탈 팰리스 구단은 프랑크 감독을 새 사령탑으로 선임했다고 발표했습니다.계약 기간은 2029년 6월까지입니다.프랑크 감독은 올해 2월 토트넘에서 경질된 뒤 9개월 만에 EPL 무대로 돌아오게 됐습니다.덴마크 연령별 대표팀과 브뢴뷔에서 지도자 경력을 쌓은 프랑크 감독은 2018년부터 지난해까지 맡은 잉글랜드 브렌트퍼드에서 74년 만에 1부 승격을 이끌고 EPL에 안착시키며 지도력을 인정받았습니다.그 덕분에 지난해 6월 토트넘으로 옮겨갔으나 팀이 강등권 언저리까지 추락하면서 8개월 만에 지휘봉을 내려놨습니다.현재 EPL 20개 팀 중 최하위에 머물러 강등권에서 벗어나야 하는 크리스털 팰리스는 6월 부임한 피에르 사주 감독을 경질하고 프랑크 감독에게 '소방수' 역할을 맡겼습니다.스티브 패리시 크리스탈 팰리스 회장은 "프랑크 감독은 이기는 팀을 만들고 선수들의 기량을 끌어올리는 능력을 입증해 왔다. 우리 클럽에 딱 맞는다"며 기대감을 나타냈습니다.프랑크 감독은 "멋진 클럽을 이끌게 돼 영광이다. 무척 기대된다"면서 "크리스탈 팰리스는 잉글랜드와 EPL에서 상징적인 클럽이다. 선수와 구단을 둘러싼 모두를 돕고자 할 수 있는 모든 것을 다 하겠다"고 각오를 밝혔습니다.(사진=게티이미지)