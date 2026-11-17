공동 입장문을 발표하며 다시 뭉친 축구대표팀이지만, 사우디아라비아전에서 2대 3으로 패하며 경기력에 대한 우려를 남겼습니다.



2026년 마지막 A매치인 카타르전을 앞두고 선수단 분위기는 조금씩 달라지고 있지만, 손흥민의 활용법과 전후반 경기력 차이는 여전히 숙제로 남아 있습니다.



여기에 모레노 임시 감독의 계약 만료가 다가오면서 대표팀의 향후 운영도 불투명한 상황입니다.



카타르 현지에서 대표팀을 지켜본 SBS 이정찬 기자와 홍재민 축구기자에게 선수단의 변화와 남은 과제를 들어봤습니다.



(취재 : 이정찬, 구성·편집 : 박진형, 제작 : 스포츠취재부)