[하나 둘 셋!]



휘슬이 울리고 보호자가 이름을 부르자 강아지들이 쏜살같이 달려갑니다.



[머루~머루~머루~됐습니다.]



온 가족이 함께 사진도 찍고,



[살짝 들게요~]



길게 자란 털도 말끔하게 다듬습니다.



이 강아지들은 모두 센터에서 새 가족을 만난 유기 동물입니다.



서울시립동물복지지원센터 동대문센터에서 세 번째 입양 가족 '홈커밍데이'가 열렸습니다.



유기 동물을 입양한 가족들이 다시 센터를 찾아 입양 이후의 고충을 공유하고, 서로의 경험을 나누는 자리입니다.



개회식에 이어 미용과 가족사진 촬영, 옥상 미니 운동회 순서로 진행됐습니다.



짧게는 몇 주, 길게는 몇 달 동안 이곳에서 가족을 기다리던 동물들이 이번에는 가족과 함께 돌아왔습니다.



[김혜진/반려견 후츄 입양 : 어렸을 때 좀 나쁜 기억이 있었는지 처음에는 이렇게 빗자루질하는 사람 보면 막 짖고 좀 그러는 게 있었는데 잠도 막 별로 안 자고 그랬는데 이제는 깨워도 안 일어날 정도로 자고 그런 게 많이 변한 거 같아요.]



[김규진/ 반려견 쌀이 입양 : 저희가 데리고 처음에 갔을 때 다이어트를 열심히 해야 된다고 그랬었거든요. 그래서 이제 반년 동안 열심히 다이어트 사료 먹고 운동하고 하면서 다이어트에 성공을 약간 했습니다.]



달라진 건 동물만이 아닙니다.



가족들은 웃을 일이 늘고, 산책을 자주 나가며 이웃과 이야기하는 날도 많아졌다고 말합니다.



[이은비/반려견 달이 입양 : 저희가 웃을 일도 많아지고 조금 더 화목해졌다고 생각을 해요. 달이가 옴으로써 매일매일 산책을 나가니까 리프레시도 되고 밝아졌다고 해야 되나 제가, 그래서 많은 도움이 되고 있어요.]



지난해 전국 동물보호센터에 들어온 유기동물은 9만 5천 여 마리.



센터는 입양만큼이나 입양 이후의 책임이 중요하다고 강조합니다.



[이지현/서울시립동물복지지원센터 동대문센터장 : 유기동물은 한 번 이상 버려진 친구들이라 상처가 많은 친구들이에요. 4549 입양 후에도 시간과 비용, 그리고 책임이 오랫동안 따른다는 점을 꼭 기억해 주셨으면 좋겠습니다.]



센터 측은 유기 동물 입양 가족들의 정보와 노하우 공유를 위한 지원을 이어갈 방침입니다.



(취재 : 소환욱, 편집 : 류지수, 촬영 : 박우진·김상윤, 디자인 : 조승현, 인턴 : 김혜원, 제작 : 지식콘텐츠IP부)