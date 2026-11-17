미국 전역에서 항공기 운항이 마비되는 초유의 사태가 발생한 가운데, 도널드 트럼프 미국 대통령이 자신에게는 책임이 없다고 선을 그었습니다.



트럼프 대통령은 현지시간 16일, 아시아 순방을 위해 백악관을 떠나기 전 기자들과 만나 항공기 운항 중단 당시 무엇을 하고 있었느냐는 질문에 "백악관에서 교통부 장관과 회의 중이었다"며 "직접 나서야 할 이유는 없다고 생각했다"고 답했습니다.



항공 시스템이 무너지는 동안 백악관 건설 사업에만 몰두한 것 아니냐는 질문에는 오히려 백악관 보수 공사의 필요성을 강조했습니다. 기자가 거듭 책임을 묻자 "정말 한심하다", "당신 같은 루저들이 문제를 제기한다"며 날 선 반응을 보이기도 했습니다.



트럼프 대통령은 공화당의 중간선거 패배 이후 지지율이 최저 수준에 머무는 등 정치적 부담이 커진 상황에서 아시아 순방에 나섰습니다.



이번 순방에서는 시진핑 중국 국가주석과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 만날 예정이며, 김정은 북한 국무위원장과의 회동 가능성도 열어뒀습니다.



다만 전문가들은 중간선거 패배로 트럼프 대통령의 정치적 입지가 약해진 만큼 중국을 상대로 강경한 태도를 취하기 어려울 것으로 전망했습니다.



여기에 트럼프 대통령과 가까운 젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자의 불륜 및 중국 스파이 연루 의혹까지 불거지면서 논란이 커지고 있습니다.



트럼프 대통령은 해당 여성이 중국 스파이라는 증거는 없다며 국가 안보가 위험에 처했다는 주장에 선을 그었고, 젠슨 황의 CEO 복귀에 대해서도 "반대하지 않는다"는 입장을 밝혔습니다.



(구성 : 진상명, 영상편집 : 홍진영, 제작 : 디지털뉴스부)