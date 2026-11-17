▲ 반구천의 암각화' 표지석

울산시는 유네스코 세계유산인 '반구천의 암각화' 가치를 알리고, 방문객에게 유산 위치와 의미를 안내하기 위한 표지석을 설치했다고 밝혔습니다.설치 장소는 반구천의 암각화를 이루는 울주군 언양읍 대곡리 반구대 암각화와 두동면 천전리 명문과 암각화 등 2곳입니다.디자인은 반구천을 따라 흐르는 물길 곡선에서 착안했습니다.반구천의 자연스러운 흐름을 담아 세계유산 자연환경과 역사·문화적 가치를 함께 표현했습니다.특히 인위적 장식이나 과도한 조형 요소보다는 자연에서 비롯된 형태를 토대로 세계유산 상징성을 전달하는 데 중점을 뒀습니다.표지석 크기는 가로 950㎜, 세로 1천800㎜, 두께 250㎜입니다.각 유산 특성을 살린 전용 글꼴인 '울주 반구대 암각화체'와 '울주 천전리 명문과 암각화체'를 적용해 장소별 정체성과 고유성을 담았습니다.표지석 제막은 별도 현장 행사 대신 12월 2일 열리는 '2026 반구천의 암각화 국제학술대회'와 연계해 온라인으로 진행합니다.울산시 관계자는 "표지석은 반구천 자연과 그 안에 깃든 선사시대 흔적을 하나의 상징으로 담아낸 안내 시설"이라며 "방문객이 세계유산을 더욱 쉽게 이해하고 공감할 수 있도록 보존과 활용을 조화롭게 추진해 나가겠다"고 말했습니다.(사진=울산시 제공, 연합뉴스)