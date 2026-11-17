▲ '의류제조업체 라이브러리' e북 표지

서울 중구는 관내 의류제조업체 350곳의 전문 분야와 강점을 한데 모은 '의류제조업체 라이브러리' 책자를 발간했다고 밝혔습니다.중구는 "중구는 서울의 대표적인 의류제조업 집적지이지만, 디자이너가 원하는 품목을 제작할 업체를 찾거나 소규모 의류제조업체가 새 거래처를 확보하기는 쉽지 않다"며 "이에 의류제조업체 정보를 모은 책자를 발간하게 됐다"고 설명했습니다.이번 발간을 위해 중구 의류패션지원센터는 지난 8월부터 의류제조업체를 대상으로 현장 조사를 거쳐 350개 업체의 정보를 책자에 담아냈습니다.특히 업체별 강점과 주력 생산·제작 품목 등을 세분화해 분류함으로써 디자이너와 바이어가 업체를 쉽게 찾을 수 있도록 했습니다.전자책도 함께 발행해 오는 20일 중구의류패션지원센터 홈페이지에 올립니다.김길성 서울 중구청장은 "중구에는 오랜 경험과 뛰어난 기술력을 가진 의류제조업체들이 많다"며 "이번 라이브러리가 의류제조업 소상공인의 좋은 기술이 널리 알려지고, 디자이너들도 필요한 제작처를 손쉽게 찾을 수 있는 가교가 되길 바란다"고 말했습니다.(사진=서울 중구 제공, 연합뉴스)