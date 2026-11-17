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[SBS 김태현의 정치쇼]

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■ 방송 : SBS 김태현의 정치쇼 (FM 103.5 MHz 7:00 ~ 9:00)■ 일자 : 2026년 11월 17일 (화)■ 진행 : 김태현 변호사■ 출연 : 한민수 더불어민주당 최고위원▷김태현 : 어제 민주당 최고위에서 최민희 의원이 이재명 대통령 탄핵반대 발언에 대해서 거듭 사과했습니다마는 친명계 최고위원들의 반응은 아주 냉랭했습니다. 김민석 대표에게 역지사지를 주문한 한민수 최고위원과 전화로 연결해서 이야기 나눠보겠습니다. 의원님, 안녕하세요.▶한민수 : 안녕하세요. 한민수입니다.▷김태현 : 의원님, 진짜 요새 안녕하신 거 맞아요? 아무래도 지금 당 분위기가 그렇게 좋아 보이지는 않는데요. 일단 어제 최고위가 있었잖아요.▶한민수 : 맞습니다.▷김태현 : 혹시 최민희 의원하고 개인적으로 이야기를 나눠보셨습니까?▶한민수 : 어떤 이 문제 가지고요?▷김태현 : 네. 대통령에 대한 사과라든지 이 문제 가지고요.▶한민수 : 지난주 목요일날 이게 첫 보도가 됐잖아요. 그리고 최민희 최고위원이 바로 즉각 사과를 했고, 입장을 밝혔고요. 그리고 김민석 당대표가 윤리감찰을 또 긴급지시한 그날이 목요일이었는데 다른 외부인들하고 같이 식사를 저녁에 했었습니다. 그때 제 옆자리에 앉아 계셔서 잠깐 얘기를 하는데, 그때도 본인이 윤석열과 한덕수를 좀 헷갈린 것 같다 그런 말씀을 하셨습니다. 그런 얘기를 나눠봤습니다.▷김태현 : 최민희 최고위원에 대해 어제 박지원 의원도 저랑 인터뷰할 때 “징계는 불가피하다.” 뭐 이렇게 말씀하시던데요. 어떻게 보세요. 우리 의원님은 징계를 하면 안 된다 이렇게 보시는 입장인가요?▶한민수 : 일단은 윤리감찰을 했고, 그리고 또 당대표가 윤리심판원으로 이첩을 했기 때문에 지금 수순으로 보면 징계 수순이라고 볼 수 있지 않겠습니까. 징계의 단계가 있고요. 그리고 제가 보도를 보니까 우리 윤리감찰, 윤리심판원이지요. 심판원의 위원님들이 위원장 포함해서 한 아홉 분 되시는 것 같아요. 그분들이 외부인사들도 법조인도 많고 하기 때문에 거기는 독립적인 기구니까 독립적으로 판단을 하지 않을까 이런 생각을 해 봅니다.▷김태현 : 의원님도 지금 상황상 징계는 피할 수는 없을 것 같다는 입장이신 거잖아요.▶한민수 : 지금 보니까 이게 이번에 비공개 간담회 당원들 데리고 했었잖아요. 10월 한 달 된 것 같더라고요. 그때 한 발언도 있고요. 그전에 그 의총장 촬영하던 기자분들에 대한 그런 것들이 있지 않습니까. 그런 것들을 전체적으로 놓고 아마 판단을 하는 것 같습니다. 그러다 보면 뭐 여러 가지 논의를 하지 않을까 이렇게 예측을 해 보는데요. 저는 가급적이면 징계 관련된 윤리심판원 문제는 제가 예전에 당대표 비서실장도 그랬고, 그때도 역대 당대표들이 제가 듣기로 정청래 전 대표도 그러셨고요. 윤리심판원 활동에 대해서는 정말 관여를 안 합니다. 그렇게 해야만 당에서 독립적으로 정말 헌법재판소처럼, 이렇게 딱 법원처럼 독립적으로 판단을 하게 해 줘야 되거든요. 그래야 어떤 일이 있더라도, 꼭 비단 이번 일뿐만 아니고, 어떤 일이 당내에서 벌어지더라도 모든 구성원들이 윤리심판원의 판단은 존중한다든지 그런 게 생기려면 독립적으로 이루어질 수 있도록 저는 외부에서도 거기에 대해서는 좀 입장을 내지 않는 게 좋지 않겠나 이런 생각을 해 봅니다.▷김태현 : 초선의원 모임인 더민초에서 최민희 최고위원 중징계하라고 그랬는데 의원님이 그 부분에 대해서 강하게 항의하셨잖아요. 윤리심판원에 영향을 미치지 말라는 이것도 같은 맥락입니까? 그런 맥락에서 말씀하신 거예요?▶한민수 : 초선의원 거기에 대해서도 제가 항의를 했나요?▷김태현 : 당장 중단하라고 말씀하셨다고요.▶한민수 : 제가 그렇게 공개적으로 얘기한 적은 없는 것 같은데요. 아무튼 저는 더민주혁신회의나 초선의원들 더민초에서 여러 가지 의견을 나눌 수는 있습니다. 일전에 조국혁신당과의 합당제안 때도 제 기억에 입장을 내고 그랬어요. 성명도 내고 했는데요. 저는 이번 건은 이미 당대표 윤리감찰 단계에서 모르겠습니다. 그때는 뭐 입장을 낼 수도 있다고 보는데요. 제가 좀 전에 말씀드린 것처럼 윤리심판원으로 넘어간 거 아니겠습니까. 그 단계에서는 독립적인 기구잖아요. 그런데 당내에 있는 초선이 됐든 중진이 됐든 의원님들이 단체로 연서명까지 해서 입장을 낸다면 그게 타당한 거냐 이런 생각이 있고요. 또 일각에서는 우리 초선의원들 중에도 저뿐만 아니고 일전에 저희들 지금 징계 말고도 여러 의원님들이 그전에 여러 가지 논란 가지고 윤리심판원에서 징계를 받지 않았습니까. 그럴 때 초선의원들이 입장 낸 적이 한번도 없습니다.▷김태현 : 네.▶한민수 : 그리고 여기에다가 제가 하나 더 추가하고 싶은 거는 우리 앵커도 아시는 것처럼 이미 윤리심판원에는 이른바 반명, 분열주의, 신천지 3자 비밀연합이라는 김민석 대표의 주장에 따라서 이분이 징계청원을 냈어요. 우리 당원이요. 내면서 그 반명, 분열주의, 신천지 3자 비밀연합 주장이 근거가 없는 걸로 드러났다. 그래서 허위주장으로 우리 당원들에게 상처를 줬고, 당을 분열시켰다며 징계청원을 이미 제 기억으로 기사를 보니까 11월 11일인가요? 진작에 내놨더라고요. 그렇다면 윤리심판원이 저는 공평하게, 공정하게 처리를 해야 한다고 봅니다. 그러면 더민주혁신회의가 됐든 초선의원이 됐든 본인들이 형평성을 따진다면 거기에 대한 입장도 내야 되는 거 아니겠습니까. 이런 주장들이 나올 수 있는 거예요. 이런 지적들이요.▷김태현 : 네.▶한민수 : 그렇기 때문에 저는 이미 이 사안이 윤리심판원으로 이첩됐다고 한다면 지금부터는요. 어제 김민석 대표님도 말씀하셨습니다. 그 결과에 대해서는 독립적인 기구이기 때문에 지켜보겠다는 입장을 냈어요.▷김태현 : 알겠습니다.▶한민수 : 그러면 당의 의원님들도 거기에 맞추는 게 맞지 않겠나. 전체의 의견은 그렇습니다.▷김태현 : 알겠습니다. 의원님, 우리 왜 선입선출 이런 거 있잖아요. 혹시 김민석 대표에 대한 윤리징계 청원이 먼저 들어갔으니까 그것부터 결론내고, 그다음에 최민희 최고위원은 해라. 혹시 뭐 이런 입장이신 거예요?▶한민수 : 그런 얘기들을 하시는 분도 있고, 저도 보통 얘기할 때 지금 말씀하시는 것처럼 우리가 또 선입선출 얘기 많이 하잖아요. 우리 김 앵커 말씀대로 하기 때문에 하지만요. 그 또한 저는 윤리심판원이 판단을 할 거라고 보는데요. 다만 누구는 누구이니까 이렇게 이건 뭐 아예 논의도 안 하고, 어떤 거는 지금 여론이 초선의원이 뭐 성명도 낸다고 하니까 빨리 그것도 막 심하게, 저는 윤리심판원이 그렇게 판단하지는 않을 거라 생각합니다.▷김태현 : 알겠습니다.▶한민수 : 제가 요구하는 거는 공정하고 공평하게, 그래야 당의 구성원들이 모든 우리 정말 150만 명이 넘는 권리당원들이 계시지 않습니까. 저희 당원들이 500만 명이 넘습니다. 그러면 그분들이 다 보시고 판단하실 거라고 봅니다.▷김태현 : 제가 우리 한민수 의원님 모시면 꼭 질문드리고 싶었던 게, 제가 진짜 궁금했던 게요. 지난 금요일에 최고위 안 하시고 같은 시간에 기자회견 하셨잖아요. 친청계 최고위원 세 분이요.▶한민수 : 네.▷김태현 : 박성준 수석대변인도 민주당 역사에서 한번도 없었던 일이라고 그렇게 말씀하셨던데요. 제가 봐도 민주당뿐만이 아니라 국민의힘이건 그 어떤 정당에서도 없었던 일인 것 같거든요.▶한민수 : 그런 공식이 잡혀 있는, 예전에 여러 가지 논의가 있으면 최고위원들이 나가서 기자회견도 하고 하는 경우가 왕왕 있었고요. 제가 사례를 따져보지 않았기 때문에 그건 잘 모르겠습니다. 그런데 제가 어제도 공개최고위 때 이 부분에 대한 설명을 우리 당원과 지지자분들께 좀 드렸어요. 그런데 지난주 목요일 제가 말씀드렸잖아요. 그때 같이 식사하고 있었거든요. 직원들 몇 분이랑 같이 식사를 했는데요. 그런 보도가 되고, 최민희 최고위원이 바로 사과문을 올리고 하는데 정말 당대표께서 긴급 윤리감사 지시할 거라는 걸 거기 구성원들 아무도 몰랐습니다. 너무 깜짝 놀라서요. 보니까 그래도 저희들이 최소한 일주일에 월수금 공식회의가 있잖아요. 그러면 당대표와 최고위원들이 매일 얼굴을 보고 수석최고위원은 아시는 것처럼 바로 옆자리입니다. 바로 얼굴 옆 대고 있는 자리예요.▷김태현 : 그렇지요.▶한민수 : 그런데 윤리심판원은 독립적으로 하니까 관여하면 안 되지만, 윤리감찰할 때는 당대표 직속기구입니다. 그렇기 때문에 역대 당대표들이 윤리감찰 지시할 때는 사안에 따라서 대부분은 그 해당되는, 특히 수석최고위원 정도 된다면 해당되는 분하고 경위를 파악할 수 있는 거 아니겠습니까. 일단 보도만 된 거잖아요. 보도가 된 거를 가지고 윤리감찰을 지시하신 거니까요. 그러면 언제나 뭐 하루 걸러서 같이 얼굴 보는 사이니까요. 저 같으면 전화해서 최 수석님, 이건 무슨 건입니까? 이 정도 설명을 들을 수도 있을 텐데요. 전혀 소통이 없었어요. 지금까지도 소통이 없었는데요.▷김태현 : 네.▶한민수 : 그래서 저도 그렇고 최민희 최고도 만약에 그러고 그다음 날 바로 최고위에 들어갔으면 정말 생중계되는 그 현장에서 혹시라도 목소리가 높아지고 이렇게 되면 우리 당원이나 지지자분들이 보실 때는 좋지 않게 보이지 않겠나. 그래서 그냥 서로의 입장을 우리가 그렇게 하는 게 좋지 않겠나 이런 생각을 했고요.▷김태현 : 네.▶한민수 : 저는 그래서 뭐 몇몇 당직자들이 비난하고 그러시던데 이럴 때 저는 역지사지, 한번 처지를 바꿔서 생각을 해 봤으면 좋겠습니다.▷김태현 : 역지사지.▶한민수 : 역지사지요. 그렇지 않습니까. 본인들이 저희들을 탓하기 전에. 정말 저는 지금까지 이른바 신천지 문제에 신 자도 제가 제 입으로 먼저 꺼낸 적이 한번도 없습니다. 그렇지 않습니까. 그러고 전당대회를 그 긴 과정부터 지금까지 여전히 반명, 분열주의, 신천지 3자 비밀연합을 풀지 않아서, 당대표가 제대로 해결을 안 해서, 책임지지 않아서 지금도 공격받고 있습니다. 그러면 입장을 한번 바꿔보십시오. 저한테 뭐라고 하시는 분들이 제 입장이라면 그거 어떻게. 그렇지 않습니까? 그러니까 항시 무슨 공격을 하거나 비판하기 전에는 저 사람 입장은 어떤 건지 한번 생각해 봤으면 좋겠습니다.▷김태현 : 그러면 입장을 바꿔놓고 생각해서 양측 다 강하게 징계하지 말자는 말씀이세요? 아니면 똑같이 최민희 최고위원도 윤리심판원 가서 중징계할 거면 김민석 대표도 그렇게 해야 된다 하는 이런 입장이신 거예요?▶한민수 : 갑자기 징계문제로 넘어가버렸는데요. 저는 지금의 일련의, 한번 돌이켜보십시오. 저희가 그 3자 비밀연합이라는, 지금 당대표도 인정했으니까요. 근거 없는 허위주장을 한 게 7월 20일이었어요. 그리고 지금까지 과정들을 쭉 보시면 정말 당대표나 당대표 측에서 문제제기하고, 조사시키고, 언론에 리크돼 나오고, 당대표가 직접 당 공식유튜브 가서 이런 게 있다고 말씀하시고요. 그 직후부터 제가 문제를 얘기했습니다. 그러면 이런 과정들을 볼 때 정말 이 당의 단합과 통합을 위해서는 어떤 일들을 벌여야 되는 건지, 어떤 행위를 했는지는 자명하게 알 수 있는 거거든요.▷김태현 : 네.▶한민수 : 그리고 말씀드린 것처럼 윤리심판원에 가 있는 문제는 저는 당 구성원들, 의원님들도 그렇고, 외곽의 조직들도 그렇고요. 막 입장 내고 이거 그러면 당장 언론에서는 어떤 내홍심화, 갈등격화 이런 거 하잖아요.▷김태현 : 네.▶한민수 : 그러지 마시고요. 김민석 당대표님 말씀도 하셨듯이 윤리심판원 결정을 공평하게 최민희 수석최고위원도 그렇고, 김민석 대표님도 그렇고 어떻게 처리되는 건지 좀 지켜봤으면 좋겠습니다.▷김태현 : 윤리심판원에서 독립적으로 최민희 최고위원도, 김민석 당대표도 징계하는 거를 지켜보자, 그 결과에 승복하자. 이런 말씀이신 거네요. 그렇지요?▶한민수 : 지금 일단 징계청원이 접수가 됐으니까요. 거기에 대해서 윤리심판원도 판단하지 않겠습니까. 저는 뭐 상식적인 선에서 추정을 해 보는 겁니다.▷김태현 : 만약에 최민희 최고위원에게 중징계라고 하면 아마 당원권 정지 1년에서 1년 6개월 얘기를 하던데요. 중징계는 만약입니다. 내려질 경우에는 어떤 대응책 같은 거는 준비하고 계세요?▶한민수 : 만약을 놓고 무슨 대응책 이런 게 뭐가 필요합니까? 저는 윤리심판원이 상식적이고 합리적인 선에서 여러 가지를 놓고요. 그분들이 다 사회적 경력도 있으시고, 변호사 출신도 많으시잖아요. 판단을 하실 거라고 봅니다.▷김태현 : 의원님, 혹시 제가 말씀드렸던 그런 중징계가 나오면, 만약입니다. 당에 엄청난 아주 안 좋은 영향을 끼칠 거라고 보십니까?▶한민수 : 그 만약을 가정해서는 할 필요가 없다니까요. 자꾸 물어보십니까.▷김태현 : 그러세요?▶한민수 : 그럼요.▷김태현 : 그런데 정청래 의원은 왜 이 문제에 대해서는 조용하세요? 그러니까 신천지 문제에 대해서는 입장을 계속 내셨는데, 최민희 최고위원의 이 설화랑 징계 이 부분에 대해서는 좀 조용하셔서 제가 그 이유가 좀 궁금해서요.▶한민수 : 그 이유가 궁금하시지요?▷김태현 : 네.▶한민수 : 그거를 해결할 수 있는 거는 정청래 전 대표님을 우리 김태현 정치쇼에서 인터뷰를 하는 겁니다. 그렇기도 하고요. 제가 생각할 때는 이건 제 추론입니다, 추정인데요. 다음 주가 24일인가요? 그때가 김민석 대표님 100일입니다. 그래서 일전에 정청래 전 대표님께서 그즈음 해서 어떤 입장을 좀 밝히신다는 얘기를 하셨었잖아요.▷김태현 : 네.▶한민수 : 아마 저는 그 시기가 지금 얼마 안 남았기 때문에 아마 그런 것도 여러 가지 감안하셔서 하지 않나 싶은데요. 이 역시 제 추론이니까요. 제일 좋은 거는 정치쇼에 초대하는 겁니다.▷김태현 : 알겠습니다. 한 1분 정도 남았는데요. 지난 주말에 엑스(구 트위터)에 대통령이 글을 올렸는데요. “가장 힘든 건 등 뒤에서 날아온 화살이다.” 이런 글을 올렸거든요. 이거는 누구를 겨냥한 이야기라고 보십니까?▶한민수 : 글쎄요. 저는 대통령님께서 어떤 특정인을 겨냥했다기보다는 제가 해석할 때는 대통령님이 링크를 걸고, 그때 같이 연동했던 그 영상과 기사가 우리 천준호 의원님 관련된 거더라고요. 천준호 의원님이 우리 대통령님 계실 때 비서실장을 꽤 오래했습니다. 그리고 저는 대변인을 하면서 이렇게 모시고 다니고 했었는데요. 그때 과정들이 얼마나 힘들었습니까. 테러사건도 있었고, 그리고 제일 저는 지금도 떠올리면서 분노하는 지점이 우리 대통령 대표 시절에 체포동의안 가결 사태였습니다. 아시잖아요. 그때 정말로 우리 구성원들이 어떻게 당대표를 정치검찰이 잡아가라고 찬성표를 던집니까. 그리고 그분들이 실제로 저나 우리 당시에 지도부나 이렇게 최고위원들 만나서는 마치 그런 표시를 안 했어요. 제가 말씀드리는 것처럼 그래도 그렇지 정치검찰에 당대표를 넘겨줄 수 있나 이런 말씀들을 하셨었거든요.▷김태현 : 네.▶한민수 : 그런데 실제는 가결을 해서 그런 일들을 벌이지 않았습니까? 저는 그래서 그걸 회상하는 장면에서 대통령님께서 소회를 밝히시지 않았나 이런 생각을 해 봅니다.▷김태현 : 알겠습니다. 여기까지 하도록 하지요. 지금까지 더불어민주당의 한민수 최고위원이었습니다. 감사합니다.▶한민수 : 고맙습니다. 좋은 하루 보내십시오.