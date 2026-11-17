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배우 로버트 패틴슨(40)이 7대 제임스 본드에 발탁됐다.16일(현지시간) 미국 뉴욕타임스(NYT), NBC 방송 등 외신에 따르면, 아마존 MGM 스튜디오(Amazon MGM Studios)는 아마존 MGM 스튜디오는 패틴슨을 차기 제임스 본드로 공식 발표했다.패틴슨은 성명을 통해 "제임스 본드는 영화사에서 가장 전설적인 캐릭터 중 하나이며, 007을 맡게 된다는 것은 평생의 영광"이라며 "꿈의 실현이라고 말하는 것만으로는 부족하다. 훌륭한 팀과 함께할 이번 협업과 앞으로의 작업이 더없이 기대된다"는 소감을 밝혔다.26번째 007시리즈 연출을 맡은 드니 빌뇌브 감독은 본드 역 오디션에 참여한 배우들에게 감사를 전하며 "비범한 재능을 지닌 배우들이 함께했지만, 007은 한 명만 맡을 수 있다"며 "패틴슨은 007 특유의 시대를 초월한 영혼을 지니면서도 완전히 새로운 기운을 불어넣는다"고 패틴슨을 발탁한 이유를 밝혔다. 두 사람은 오는 12월 개봉하는 영화 '듄: 파트3'에서 한 차례 호흡을 맞췄다.이로써 패틴슨은 1대 숀 코네리를 시작으로 조지 레이전비, 로저 무어, 티머시 돌턴, 피어스 브로스넌, 다니얼 크레이그에 이어 7대 제임스 본드로 활약하게 됐다.차기 제임스 본드 후보로는 칼럼 터너, 잭 로든, 조시 오코너 등이 거론됐다. 이들은 지단달 영국 런던에서 열린 최종 오디션에 참가했다. 이후 니콜라스 홀트와 로버트 패틴슨도 최종 오디션을 본 사실이 알려지며 강력한 후보로 떠올랐다. 그러나 영예의 주인공은 후보군 중 가장 화려한 경력과 스타성을 가진 패틴슨이 됐다.패틴슨은 할리우드에서 스타성과 연기력을 갖춘 40대 대표적인 배우로 꼽힌다. 2005년 '해리 포터와 불의 잔'으로 얼굴을 알렸으며, '트와일라잇' 시리즈를 통해 세계적인 스타가 됐다. 하이틴 스타로 주목받은 이후의 행보도 인상적이었다. 데이빗 크로넨버그, 클레어 드니, 샤프디 형제, 로버트 애거슨 등 작가주의 감독의 영화에 잇따라 출연하며 연기력을 꽃피웠다.그렇다고 해서 예술영화 활동에만 집중한 것은 아니다. 크리스토퍼 놀란의 '테넷'과 맷 리브스 감독의 '더 배트맨'을 통해 다시 한번 블록버스터 영화에서 스타성을 발휘했다. 2025년에는 봉준호 감독의 '미키17'의 타이틀롤을 맡아 내한하기도 했다.패틴슨의 제임스 본드에 대한 기대감과 함께 아쉬움의 목소리도 나오고 있다. '더 배트맨'이라는 또 다른 대형 시리즈를 통해 '배트맨' 이미지를 구축 중인 배우기 때문이다. 2022년 개봉한 '더 배트맨'을 통해 새로운 배트맨 이미지를 확립하는데 성공했으며 두 번째 시리즈인 '더 배트맨: 파트2'는 2028년 개봉될 예정이다.패틴슨은 총 세 편의 '007' 시리즈에 출연하는 계약을 맺은 것으로 알려졌다. '배트맨'과 '제임스 본드'가 각기 다른 매력으로 대중의 마음을 사로잡을 수 있을지가 관건이다.미국 아마존 MGM 스튜디오는 2022년 영국을 대표하는 첩보영화 시리즈인 '007'의 판권을 84억 5천만 달러(약 69억 파운드)에 구매했다.아마존 MGM이 주도하는 첫 007 영화이자 26번째 시리즈가 될 이번 영화의 연출은 '그을린', '시카리오', '컨텍트', '듄' 시리즈로 유명한 캐나다 출신 드니 빌뇌브 감독이 맡았다. 각본은 영국 드라마 '피키 블라인더스'를 집필한 바 있는 스티븐 나이트가 담당한다.드니 빌뇌브 감독이 연출하는 새 007 영화는 내년 촬영을 시작해 2028년 개봉할 예정이다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)