▲ 삼성전자·SK하이닉스

올해 3분기 국내 500대 기업의 영업이익이 전년 동기 대비 235.5% 증가한 것으로 나타났습니다.AI 수요 급증에 따른 반도체 호황으로 삼성전자와 SK하이닉스가 역대급 실적을 거둔 영향입니다.다만, 삼성전자와 SK하이닉스를 제외한 나머지 기업의 영업익 증가율은 2%에 못 미치며 업종별 격차가 커졌습니다.오늘(17일) 기업데이터연구소 CEO스코어가 국내 매출액 기준 500대 기업 가운데 지난 16일까지 분기보고서를 제출한 324개사의 실적을 조사한 결과에 따르면 이들 기업의 3분기 영업익은 239조 4천135억 원으로 집계됐습니다.이는 전년 동기(71조 3천701억 원)보다 168조 435억 원(235.5%) 증가한 규모입니다.이들 기업의 매출액은 1천126조 4천845억 원으로, 전년 동기보다 323조 5천283억 원(40.3%) 늘었습니다.기업별 영업익 규모를 보면 1위 삼성전자의 3분기 영업익은 107조 4천405억 원으로, 전년 동기(12조 1천661억 원)보다 95조 2744억 원(783.1%) 늘었습니다.2위 SK하이닉스는 전년 동기 대비 영업익이 71조 9천504억 원(632.1%) 증가한 83조 3천338억 원을 기록했습니다.양사의 3분기 영업익 합계는 190조 7천743억 원이었습니다.그러나 이들을 제외한 나머지 기업의 영업이익 증가율은 1.7%에 그치는 등 기업별 실적 격차가 컸습니다.삼성전자와 SK하이닉스 다음으로 영업익이 큰 기업은 현대자동차(2조 6천772억 원), 기아(1조 8천183억 원), 한국전력공사(1조 6천441억 원), 에쓰오일(1조 4천67억 원), HMM(1조 3천946억 원), SK에너지(1조 2천58억 원), GS칼텍스(1조 1천447억 원), 삼성물산(1조 1천428억 원) 순이었습니다.3분기 영업손실이 가장 컸던 기업은 미래에셋캐피탈(-5천460억 원)이었고, 이어 미래에셋증권(-5천23억 원), 롯데케미칼(-2천814억 원), 아시아나항공(-1천824억 원), E1(-1천722억 원), 한화생명(-1천565억 원), 롯데손해보험(-1천194억 원), 에이치앤엘어드밴스드(-1천66억 원), 흥국화재(-899억 원), 교보생명보험(-847억 원) 순이었습니다.적자 규모 상위 10개사 중 6개 사가 금융사로, 하반기 증시 약세 영향이 반영된 것으로 CEO스코어는 분석했습니다.업종별 영업익 증가율을 보면 IT 전기·전자가 전년 동기 대비 645.3%로 1위였고, 석유화학(242.8%)과 운송(161.5%)도 세 자릿수 증가율을 나타냈습니다.이어 통신(81.1%), 건설·건자재(70.9%), 상사(39.0%), 조선·기계·설비(34.4%), 생활용품(32.1%), 유통(15.3%), 제약(13.1%), 자동차·부품(7.3%), 서비스(0.02%) 순으로 증가율이 높았습니다.반면 식음료(-6.5%), 철강(-23.8%), 증권(-38.5%), 보험(-47.2%), 여신금융(-55.5%), 공기업(-56.0%), 에너지(-62.9%) 분야는 실적이 저조했습니다.(사진=연합뉴스)