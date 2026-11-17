▲ 삼성전자/SK하이닉스

삼성전자와 SK하이닉스가 AI 발 메모리 슈퍼사이클에 힘입어 역대급 실적을 거두면서 현금 보유 규모도 가파르게 늘고 있습니다.특히 1년 사이 현금·현금성 자산 및 단기금융상품 규모를 193조 원 가까이 늘리며 대규모 설비투자와 기술개발 경쟁에 나설 막대한 실탄을 확보했습니다.오늘(17일) 업계에 따르면 삼성전자는 전날 공시한 분기보고서에서 올해 3분기 말 기준 회사의 '현금·현금성 자산 및 단기금융 상품' 규모가 총 214조 7천743억 원이라고 밝혔습니다.이는 1년 전(108조 4천437억 원)보다 106조 3천306억 원 증가한 것입니다.올해 2분기 말(189조 9천530억 원)과 비교하면 불과 석 달 만에 24조 8천213억 원 늘었습니다.SK하이닉스의 올해 3분기 말 '현금·현금성 자산 등' 규모는 총 114조 4천596억 원을 기록했습니다.1년 전(27조 8천544억 원) 대비 무려 86조 6천52억 원 증가했습니다.또 2분기 말(87조 9천579억 원)보다는 한 분기 만에 약 26조 5천17억 원 늘었습니다.올해 3분기 말 양사의 현금·현금성 자산 및 단기금융상품을 합치면 329조 2천339억 원에 달합니다.1년 전(136조 2천981억 원)과 비교하면 192조 9천358억 원, 이전 분기(277조 9천109억 원)와 비교하면 51조 3천230억 원 증가한 규모입니다.분기를 거듭할수록 양사의 영업이익 규모가 큰 폭으로 확대되고 있는 만큼 연말에는 현금성 자산 규모가 400조 원을 넘어설지 관심이 쏠립니다.실제로 삼성전자와 SK하이닉스는 AI 인프라 투자 확대에 따른 메모리 호황으로 올해 3분기 누적 각각 254조 원, 181조 원 수준의 영업이익을 거뒀습니다.SK하이닉스는 차입금 규모도 크게 줄였습니다.올해 3분기 말 차입금은 1년 전(24조 787억 원)보다 8조 2천791억 원 감소한 15조 7천996억 원이었습니다.앞서 SK하이닉스는 2019년 2분기 순부채 상태로 접어든 이후 처음으로 지난해 3분기 현금 및 현금성 자산이 차입금을 넘어서는 '순현금'을 달성한 바 있습니다.올해 3분기 말 기준 SK하이닉스의 순현금은 98조 6천600억 원에 달했습니다.