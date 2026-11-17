▲ 산티아고 페냐 전 파라과이 대통령

배임 및 부패 혐의 등으로 파면된 뒤 군부대에 구금된 산티아고 페냐 전 파라과이 대통령이 호화로운 옥중 생활을 하는 것으로 전해지면서 거센 비판이 일고 있습니다.현지시간 16일 현지 언론인 ABC 콜로르에 따르면 페냐 전 대통령은 파면 직후인 지난 7일부터 대통령 경호연대에 구금된 상태입니다.법원은 증거 인멸 및 도주 우려를 이유로 구속영장을 발부했습니다.그러나 페냐 전 대통령은 일반 수감자들과는 달리 교도소가 아닌 군부대 내에서 안락한 생활을 누리는 것으로 드러났습니다.페냐 전 대통령이 머무는 곳은 군 내부에서 스위트룸으로 불리는 공간입니다.애초 이 방은 현직 대통령의 체류를 위해 다양한 편의시설을 갖추도록 설치된 곳으로, 응접실과 집무실로 쓸 수 있는 공간을 비롯해 사무용 책상, 커피 테이블, 전용 욕실까지 구비하고 있습니다.여러 소식통은 이 방을 최고급 사양이라고 평가했습니다.아울러 그의 수감 시기에 맞춰 부대 내 핵심 회의실이 헬스장으로 개조된 사실도 드러났습니다.이 회의실은 과거 대통령과 군 수뇌부가 모여 국가 안보 전략을 세우고 세계 지도자들의 방문 보안을 조율하던 장소였습니다.현재는 기존 책상 등 가구들이 모두 치워진 자리에 에어컨과 함께 러닝머신, 복근 운동용 벤치, 최소 20개의 덤벨 등이 새로 설치됐습니다.특히 일반 군인들이 사용하는 낡은 운동기구들과는 확연히 구분되는 완전히 새 장비들이라는 점에서 특혜 의혹이 일고 있습니다.신문은 페냐 전 대통령이 교도소가 아닌 대통령 경호연대에 수감된 것 자체에 의문을 제기하며, 그가 누리는 과도한 안락함과 특혜를 둘러싼 비판 목소리가 커지고 있다고 보도했습니다.언론 보도를 통해 페냐 전 대통령의 화려한 구금 생활이 알려지고, 그에 대한 비판이 고조되자, 법원과 당국이 재빨리 조처를 취했습니다.법원은 오늘 페냐 전 대통령을 아순시온의 비냐스 쿠에 군사교도소로 이송하라고 명령했습니다.또한 페드로 알리아나 대통령은 페냐 전 대통령에 특혜를 제공한 의혹을 산 경호연대장 호세 다유브 대령을 해임했습니다.지난 3일 영업이 정지된 우에노 은행에 각종 특혜를 준 혐의를 받는 페냐 전 대통령은 6일 대통령직에서 파면됐습니다.검찰은 이번 사건과 관련해 페냐 전 대통령을 포함해 모두 27명을 기소한 상태입니다.(사진=연합뉴스)