▲ 루카쿠

벨기에 축구 '황금 세대'의 핵심 공격수 로멜루 루카쿠가 국가대표 은퇴를 선언했습니다.루카쿠는 자신의 소셜 미디어에 글을 올려 "16년 동안 대표팀을 위해 모든 것을 바치며 모든 감정을 경험했다"면서 대표팀 은퇴를 발표했습니다.1993년생인 루카쿠는 2010년부터 벨기에 성인 국가대표로 뛰며 A매치 135경기에 출전해 94골을 터뜨린 간판 골잡이입니다.94골은 벨기에 역대 A매치 득점 1위이며, 135경기는 최다 출전 3위에 해당합니다.루카쿠는 에덴 아자르(은퇴), 케빈 더브라위너(나폴리), 티보 쿠르투아(레알 마드리드), 뱅상 콩파니(현 바이에른 뮌헨 감독) 등과 벨기에 축구 대표팀의 '황금 세대'를 이뤘습니다.이들이 주축을 이룬 시기 벨기에는 2014년 브라질 월드컵에서 8강에 오르고 2018년 러시아 월드컵에선 역대 최고 성적인 3위를 차지했습니다.2015년 처음으로 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 1위에 오르고 2019∼2021년엔 내내 1위를 지키는 등 전성기를 누렸습니다.루카쿠는 국가대표 생활을 돌아보며 "항상 고맙게 생각할 훌륭한 동료들과 함께 뛰었다. 팀에 도움이 되도록 저를 믿고 격려해 주신 모든 코치진에도 감사하다"면서 "정말 멋진 여정이었고, 모든 순간을 즐겼다"고 밝혔습니다.이어 "우리 팀을 응원해 준 모든 벨기에 팬에게도 감사하다. 조국을 대표해 월드컵에 4차례, 유로에 3차례 출전한 것도 자랑스럽다"면서 "그 순간들을 절대 잊지 않겠다. 여기서 그만두기로 결정해 홀가분하다"고 덧붙였습니다.벨기에축구협회는 "루카쿠는 그의 인품과 리더십, 대표팀에 대한 헌신과 강한 유대감으로 대표팀 역사의 특별한 한 부분을 차지하게 됐다"면서 "16세에 데뷔해 세계 최고의 무대에서 경쟁하기까지 여정은 국가대표를 꿈꾸는 수많은 어린 축구선수와 아이들에게 영감을 주는 원천으로 남아 있다"고 찬사를 보냈습니다.벨기에 안데를레흐트에서 프로 생활을 시작한 루카쿠는 첼시, 웨스트브로미치, 에버턴, 맨체스터 유나이티드, 인터 밀란, AS 로마, 나폴리를 거쳤으며, 올해 8월부터는 튀르키예 페네르바체에서 뛰고 있습니다.(사진=게티이미지)