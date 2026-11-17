▲ 샘 올트먼 오픈AI CEO

샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)가 최근 스캔들로 사임한 젠슨 황 전 엔비디아 CEO에 대해 개인적으로 깊은 공감을 느낀다고 말했습니다.올트먼 CEO는 현지시간 16일 미 온라인 매체 세마포가 주최한 '실리콘밸리와 세계' 행사 대담에서 "젠슨은 오랫동안 내 영웅이었다며 영웅에게도 결점은 있다"라고 발언했습니다.이어 "젠슨과 그가 세운 기업을 빼고 AI 혁명을 상상하기는 어렵다"라며 "엔비디아는 초기에 우리에게 판돈을 걸었고, 우리도 그에게 베팅했다"라고 설명했습니다.황 전 CEO가 엔비디아 수장으로 복귀해야 하느냐는 질문에는 "그 질문에 답할 만큼 충분히 알고 있다고 생각지 않는다"라고 답했습니다.그러면서 3년 전 자신도 이사회에 의해 CEO 자리에서 해임된 전력이 있음을 들어 현재 상황에 대해 개인적으로 깊은 공감을 느낀다고 덧붙였습니다.최근 회의실에 도청 장치가 설치된 것이 드러나는 등 오픈AI도 스파이 관련 소동을 겪은 데 대해서는 우리에게는 적응할 시간이 있었다고 관련 보안에 자신감을 내보였습니다.우리도 가끔 속은 적이 있고 우리의 보안이 완벽하지는 않다면서도 다른 모든 사람이 이제야 갑작스럽게 직면하게 된 그 현실을 우리는 이미 살아왔다고 답했습니다.올트먼 CEO는 AI 반도체의 수요가 중복으로 집계되고 있다는 의견도 내놨습니다.오랫동안 업계에는 칩 공급업체가 한 곳뿐이었기 때문에 웨이퍼 수량을 집계할 때 오픈AI 같은 회사에 향후 수요가 어떻게 될지 물어볼 수 있었다며 지금은 칩을 만드는 업체가 많아졌는데도 상당수는 생산량 대부분을 우리나 앤트로픽 등이 사줄 것이라고 생각한다고 지적했습니다.과거에는 엔비디아의 그래픽처리장치(GPU)가 AI 반도체 시장을 사실상 독점했으나 지금은 AMD, 구글, 세레브라스 등 경쟁사가 늘어난 탓에 수요 예측이 어려워지고 착시가 발생했을 수 있다는 것입니다.그는 최근 방한 당시 경기 용인의 삼성 사장단 간담회에서도 이와 같은 분석에 관해 설명한 것으로 알려졌습니다.다만 데이터센터 구축 등 실질 수요는 견고하다며 AI가 인류 발전의 원동력이 될 것이라는 믿음에는 변함이 없다고 덧붙였습니다.최근 미국 중간선거에서 확인된 AI에 대한 대중적 반감과 우려에 대해서는 우리의 미래에 대한 의사결정을 AI에 넘겨주는 주도권 이양이 일어나서는 안 된다고 강조했습니다.특히 AI가 인간의 통제 없이 스스로 성능을 개선하는 재귀적자기개선(RSI)과 관련해서는 AI를 활용해 새 모델을 더 빠르게 개발하는 것은 맞지만, 단순히 버튼만 누르고 AI에게 알아서 자기 개선을 하라고 방치하고 있는 것은 아니라고 해명했습니다.상장을 원하는지 아니면 피하고 싶은지에 대한 질문에는 상장하는 데 단점도 있다고 생각한다면서도 언젠가는 상장할 것이라고 답했습니다.이어 앤트로픽이 먼저 상장한 이후에도 투자자 수요가 남아있을 것이라고 보느냐는 질문에 그건 걱정할 일이 아니라며 지난 1년을 돌아보면 투자자 수요는 지나치게 많았고 공급은 충분하지 않았다고 지적했습니다.그는 비상장 시장에 접근할 수 있는 투자자 외에 전 세계가 AI 시장과 오픈AI에 투자 기회를 원한다고 강조했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)