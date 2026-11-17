▲ 폴리스라인 (기사 내용과 관련 없는 자료 사진)

치매를 앓는 노부모와 함께 살던 40대 남성이 자택에서 숨진 채 발견돼 경찰이 수사 중입니다.어제(17일) 경찰 등에 따르면 그저께 오후 5시 30분쯤 파주시 아동동의 한 아파트 경비실로부터 집에 들어가지 못하는 80대 남성 A 씨를 보호하고 있다는 신고가 접수됐습니다.출동한 경찰은 A 씨의 주거지를 확인하고 귀가를 도우려 했으나 현관문 비밀번호를 알 수 없어 소방 당국에 협조를 요청했습니다.소방대원들이 베란다를 통해 집 안으로 들어갔고 저녁 8시쯤 내부에서 A 씨의 아들 40대 남성 B 씨가 숨진 채 발견됐습니다.발견 당시 시신은 부패가 진행된 상태였습니다.B 씨는 치매를 앓는 A 씨와 70대 어머니 C 씨와 함께 거주해온 것으로 전해졌습니다.그러나 어머니 C 씨는 집에 없었고 연락도 닿지 않아 현재 경찰 실종수사팀이 행방을 찾고 있습니다.경찰은 모든 가능성을 열어두고 A 씨의 사망 경위와 범죄 관련성 등을 조사하고 있습니다.