▲ 플로리안 비르츠(17번)가 터뜨린 팀의 4번째 골에 기뻐하는 독일 선수들

이미지 확대하기

위르겐 클롭 감독이 이끄는 독일이 네덜란드를 완파하고 유럽 네이션스리그 8강에 올랐습니다.독일은 독일 베를린의 올림피아슈타디온에서 열린 2026-2027 UNL 리그A 2조 최종 6차전 홈경기에서 네덜란드를 5대 0으로 제압했습니다.이로써 조별리그 6경기에서 3승 2무 1패를 거둔 독일은 네덜란드, 이날 세르비아를 1대 0으로 따돌린 그리스와 같은 승점 11을 쌓았습니다.UNL 리그A에선 16개국이 4개 조로 경쟁해 조 상위 2개 팀이 8강에 오릅니다.승점이 같으면 조별리그 상대 전적을 따지게 됩니다.독일과 네덜란드, 그리스는 맞대결 승점에서도 모두 5를 기록해 우열을 가리지 못하면서 맞대결 골 득실까지 따졌는데, 독일이 +4로 1위를 차지하고 네덜란드가 +2로 2위, 그리스가 -6으로 3위가 됐습니다.14일 세르비아를 3대 1로 꺾은 뒤 연승으로 8강 진출을 일군 독일은 2026 북중미 월드컵 32강 탈락 이후 율리안 나겔스만 감독이 경질되고 지휘봉을 이어받은 클롭 감독 체제에서 처음으로 연승을 거뒀습니다.독일은 클롭 감독의 데뷔 2연전이었던 9월 네덜란드, 그리스와의 경기에선 1무 1패에 그쳤으나 이후 10∼11월 4경기에서 3승 1무로 무패 행진을 달렸습니다.이날 경기에선 클롭 감독 부임 이후 최다 득점과 최다 격차 승리도 챙겼습니다.이 경기까지 조 선두를 달리던 네덜란드는 완패를 떠안으며 2위로 밀려났으나 독일과 함께 8강 진출에는 성공했습니다.8강전은 내년 3월 열리며, 대진은 추후 추첨으로 결정됩니다.독일은 전반 41분 데리 셰르한트의 선제 결승 골로 앞서 나갔습니다.클롭 감독의 선택을 받아 지난달 A매치에 데뷔한 뒤 이날로 4번째 경기를 치른 셰르한트는 요주아 키미히의 패스를 받아 페널티 지역 왼쪽을 파고든 뒤 오른발 슛을 꽂아 A매치 데뷔골을 뽑아냈습니다.전반을 한 골 차 리드로 마친 독일은 후반 15분 플로리안 비르츠가 페널티 아크 오른쪽에서 날린 왼발 중거리포가 골 그물을 흔들며 한 발 더 달아났습니다.후반 20분엔 니코 슐로터베크가 프리킥 상황에서 다이빙 헤더로 팀의 세 번째 골을 폭발했습니다.이후에도 독일은 후반 26분 비르츠, 후반 32분 브라얀 그루다의 득점포가 이어지며 쐐기를 박았습니다.(사진=게티이미지)