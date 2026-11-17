▲ 김정은 북한 국무위원장이 딸 주애와 함께 지난 15~16일 삼지연비행장 개건 및 확장 공사장과 북포태산지구의 스키관광 휴양지 건설사업장 등을 둘러보며 백두산을 비롯한 관광자원 개발의 경제ㆍ문화적 효과와 중요성을 부각했다.

김정은 북한 노동당 총비서가 지난 15일부터 이틀간 북중 접경지역인 삼지연 관광지구 건설사업을 점검하고 백두산에 올랐습니다.조선중앙통신은 김 총비서가 "15일 삼지연비행장 개건 및 확장공사와 북포태산지구의 스키관광휴양지 건설 사업을 지도"했고 "16일 삼지연 산악관광지구 건설 총계획에 따라 추진되고 있는 무두봉, 백두산 지구의 건설사업을 지도"했다고 밝혔습니다.중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체, 에이펙 정상회의 계기로 북미 회동 가능성이 제기되는 상황에서 김 총비서가 북중 접경지역을 찾은 사실이 확인된 겁니다.김 총비서는 "삼지연시를 특색 있는 산악관광지로 전변 시키는데서 비행장 개건 및 확장공사가 선행돼야 한다"며 활주로 확장공사를 국제민간항공기구(ICAO)의 표준규격에 맞게 진행할 것을 지시했습니다.백두산에 올라서는 "혁명의 성지에 건설되는 모든 건축물들은 설사 규모가 작은 것이라 할지라도 우리 국가의 유일무이한 기념비적 창조물"이라며 "세계적으로도 견줄만한 곳이 없는 명소"라고 주장했습니다.백두산은 김정은 총비서가 주요 결심을 하는 국면에서 찾았던 장소여서 눈길을 끄는데, 다만 별도의 대외 메시지는 없었습니다.이번 현지 지도 일정엔 흰색 패딩을 입은 주애와 리설주, 김여정 당 총무부장, 박정천 노동당 중앙군사위 부위원장 등이 동행했습니다.중앙통신은 김주애가 스키를 즐기는 사진을 별도로 공개하기도 했습니다.(사진=조선중앙통신, 연합뉴스)