▲ 오스틴 챔피언십에서 우승한 채드 레이미

미국의 채드 레이미가 미국프로골프, PGA 투어 오스틴 챔피언십에서 우승하며 통산 2승을 기록했습니다.레이미는 미국 텍사스주 오스틴의 옴니 바튼 크리크 리조트 & 스파 파지오 캐니언스 코스에서 열린 대회 4라운드에서 보기 없이 버디 7개를 잡아 7언더파 65타를 쳤습니다.합계 20언더파 268타를 적어낸 레이미는 벤 콜스를 두 타 차로 따돌리고 우승 상금 108만 달러, 우리 돈 약 14억 4,000만 원을 받았습니다.2022년 3월 코랄레스 푼타카나 챔피언십 우승 이후 135경기 만에 승수를 추가한 레이미는 2028 시즌까지 PGA 투어 출전권을 확보했습니다.이번 대회는 16일 끝날 예정이었으나 폭우로 하루가 연기됐습니다.3라운드까지 선두였던 트레이스 크로는 3타를 줄이는 데 그쳐 17언더파로 3위에 올랐습니다.지난주 월드와이드 테크놀로지(WWT) 챔피언십에서 19세의 나이로 우승한 블레이즈 브라운은 마지막 날 6타를 줄이며 16언더파 공동 4위까지 순위를 끌어올렸습니다.브라운은 가을 시리즈 랭킹 55위로 다음 주 열리는 시즌 최종전 RSM 클래식에 출전합니다.(사진=게티이미지)