▲ 케빈 워시 연준 의장

케빈 워시 미국 연방준비제도가 AI는 국가적 역량의 문제라면서 AI가 경제에 미치는 영향에 대한 시나리오 분석을 시작했다고 밝혔습니다.워시 의장은 현지 시간 16일 샌프란시스코에서 열린 '생산성 및 일자리 태스크포스(TF)' 콘퍼런스 개막 연설에서 이같이 말했습니다.그는 "연준 이사회 직원들이 (AI에 관한) 시나리오를 생성하기 위해 정형화된 모형 기반 분석 틀을 적용해 다양한 우발적 상황을 평가하기 시작했다"고 밝혔습니다.여기에는 AI가 노동자를 대체하는 시나리오나 자본 투자 및 주가 상승 이후 기대 수익률이 꺾이는 시나리오 등이 포함됩니다.워시 의장은 "슈퍼지능은 경제에 상당한 영향을 미칠 것이며 향후 통화정책에 중요한 시사점을 인식하는 것"이 연준의 책임이라고 강조했습니다.그는 경제학자 고(故) 로버트 먼델이 미국의 초강대국 부상을 20세기 가장 중요한 사실로 꼽았던 점을 언급하며, 이를 유지하는 것은 미국이 지켜내야 하는 임무라고 했습니다.이어 "그렇다면 우리는 SI 없이 초강대국이 될 수 있는가라고 물어야 한다"며 "도전과 가능성이 가능한 이 시기에 미국의 리더십 문제에 대해 나는 결코 중립적일 수 없다"고 덧붙였습니다.워시 의장은 연준이 검토 중인 시나리오를 크게 세 가지로 제시했습니다.그는 우선 "SI는 노동과 자본 소유자 전반에 걸쳐 광범위하게 공유되는 생산성 향상과 경제적 이익으로 이어진다"며 이 경우 "실질 국내총생산(GDP) 성장은 장기 평균을 지속해 웃돌고 미국은 완전 고용 상태를 유지하게 된다"고 설명했습니다.두 번째는 AI가 주도하는 확장이 노동시장에 혼란을 가져오는 경우로, GDP 성장은 장기 평균을 웃돌겠지만, 광범위한 자동화가 실업률을 끌어올릴 수 있다고 했습니다.마지막으로 그는 "SI가 실망을 안겨줄 수도 있다"며 "상당한 자본 투자와 주식 시장 상승 이후 기대 수익률이 꺾이고 주식 가치가 하락해 경제 둔화와 실업률의 현저한 상승으로 이어질 수 있다"고 경고했습니다.또 연준의 역할에 대해 찬성도 반대 입장도 아니라며 "이 기술의 광범위한 채택이 경제에 중대한 파급효과를 미칠 것이며, 향후 통화 정책에 중요한 시사점을 갖는다는 점을 인식하는 것이 연준의 책임"이라고 설명했습니다.이날 콘퍼런스는 워시 의장이 취임 후 연준 업무 방식 전반을 검토하기 위해 구성한 5개 TF 중 하나를 처음으로 공개하는 자리입니다.워시 의장은 이 자리에서 단기 통화정책 전망이나 경제 상황에 대해서는 언급하지 않았습니다.(사진=게티이미지)