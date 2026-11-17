▲ 한국 축구 대표팀 황인범이 카타르와 평가전을 하루 앞둔 16일(현지시간) 카타르 도하 압둘라 빈 칼리바 스타디움에서 훈련에 앞서 인터뷰하고 있다.

한국 축구 대표팀의 '중원 조율사' 황인범이 임시 사령탑 체제에 대해 "결코 좋은 상황은 아니다"라며 아쉬운 속내를 드러냈습니다.황인범은 카타르 도하의 압둘라 빈 칼리파 스타디움에서 치러진 대표팀 훈련에 앞서 취재진과 만나 "올해 마지막 A매치를 치르게 됐다. 직전 사우디아라비아전에서 승리를 따내지 못한 만큼 이번에는 좋은 경기력으로 이기는 게 가장 중요하다"고 말했습니다.그는 빌드업 과정이 불안하다는 지적에 "그런 부분이 잘되지 않은 상황이 있었고, 어떤 식으로 풀어나갈지 팀 미팅을 통해 많은 이야기가 나왔다"라며 "전술의 구조적 변화나 선수들 움직임의 변화에 대해 감독님이 이야기를 많이 해주셨다. 보완된 모습을 보여드리겠다"고 설명했습니다.로베르트 모레노 임시 감독이 지휘하는 대표팀은 오늘 저녁 카타르 도하의 압둘라 빈 칼리파 스타디움에서 카타르와 2026년의 마지막 A매치를 치릅니다.더불어 이번 경기는 오는 27일 대한축구협회와 계약이 끝나는 모레노 감독의 마지막 무대입니다.9월 한국 대표팀의 임시 지휘봉을 잡은 모레노 감독은 A매치 6경기를 치르기로 계약했고, 이 결과에 따라 축구협회 전력강화위원회의 평가를 거쳐 내년 1월 아시안컵까지 지휘봉을 맡길 수 있는 조항을 계약서에 넣었습니다.하지만 중동 정세의 악화로 아시안컵이 내년 1월에서 12월로 미뤄지면서 모레노 감독의 거취 역시 오리무중 상태가 됐습니다.축구협회는 회장 공석 상태에서 현실적으로 모레노 감독과의 계약 연장을 결정하기 어려운 상황에 빠져 있습니다.이런 모습을 바라보는 태극전사들의 속내도 답답할 수밖에 없습니다.황인범은 이에 대해 "이런 이야기하는 것도 조심스럽다"라며 "비록 미뤄지긴 했지만, 아시안컵을 앞두고 입지가 불투명한 임시 사령탑과 준비를 한다는 게 모두에게 좋을 게 없다고 생각했었다"고 말했습니다.그는 "축구협회를 책임질 회장님이 없다 보니 대표팀마저 임시 감독 체제로 가게 됐다"라며 "모레노 감독과 아시안컵까지 함께 간다라는 부분이 결정돼 있었다면 선수들과 감독의 소통도 더 수월할 수 있었을 것"이라고 설명했습니다.이어 "모레노 감독님이 유임하실지, 원래 계약대로만 하실지는 잘 모르겠지만, 그래도 카타르전에선 선수들이 감독님이 원하는 모습을 경기장에서 볼 수 있도록 해야 한다. 어떤 결과로 이어지든 감독님도 후회 없게 하는 게 선수들의 역할"이라고 강조했습니다.황인범은 특히 "모레노 감독님뿐만 아니라 앞서 대표팀의 임시 지도자를 맡으셨던 분들 모두 대표팀을 이끄는 게 아니라 사실 도와준다는 표현이 맞을 것"이라며 "그런 부분들은 임시 사령탑과 대표팀에도 긍정적이지는 않다. 대한민국 축구가 발전할 수 있는 길로만 모든 게 잘 이뤄졌으면 좋겠다"고 토로했습니다.한편, 황인범은 올해 대표팀의 부진이 이어진 상황에서 팬들의 응원을 부탁드리기가 힘든 상황이지만 팬들의 사랑을 되돌리기 위해 노력을 이어가겠다는 당부도 빼놓지 않았습니다.황인범은 "대표팀이 응원을 부탁드리기에도 힘든 상황이 될 만큼 올해 많은 일들이 있었고, 분위기도 좋지만은 않았다"라며 "결국 선수들이 해결해야만 한다. 월드컵을 실패로 마친 것도 저희 책임이고, 이어진 여러 가지 상황도 분명 선수들이 피해 갈 수 없는 부분이 있다. 저 역시 북중미 월드컵 때부터 팬들에게 죄송한 마음을 가지고 있다"고 말했습니다.그는 "저부터 정말 열심히 경기장 안팎에서 역할을 다하는 모습을 보여드리겠다"라며 "대표팀이 더 단단한 팀이 된다면 팬들도 다시 응원해주실 것"이라고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)