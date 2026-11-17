<앵커>



아프리카 주민들이 바다 건너 스페인 영토인 카나리아 제도로 목숨 걸고 불법 이주하는 사례가 늘고 있습니다. 지난 주말이 정점이었는데, 이제는 이 섬들도 포화상태라고 합니다.



파리에서 권영인 특파원입니다.



<기자>



사람들이 빽빽하게 들어찬 보트가 구조선에 끌려서 항구로 들어옵니다.



부두에 내린 사람들은 신발도 없이 걸어갑니다.



지난 주말 스페인 영토인 카나리아 제도에 2천700명의 아프리카 이주민이 몰려왔습니다.



카나리아 제도 역사상 하루 동안 가장 많은 이주민이 몰려왔는데 이들은 서아프리카에서 배 14척에 나눠타고 대서양을 건너 카나리아 제도로 입국을 시도했습니다.



하지만, 험한 파도 등으로 어려움을 겪다 스페인 당국의 구조를 받고 카나리아 제도로 들어왔습니다.



구조된 사람들은 대부분 세네갈과 기니 등 서아프리카 지역 출신으로 여성과 미성년자도 수백 명 포함돼 있었습니다.



올 들어 지난달까지 카나리아 제도로 이주한 아프리카 사람들은 모두 1만 3천300여 명으로 지난달부터 급증하고 있는 추세입니다.



카나리아 당국은 이주민 수용시설 운영과 비상 대응 서비스에 어려움을 겪고 있는데, 특히 엘이에로 섬에는 지난 5주간 8천 명이 넘는 이주민이 들어와 수용 역량을 완전히 초과했다며 의회가 비상사태를 선포하기도 했습니다.



카나리아 당국은 UN에 서한을 보내 이주민 급등 사태에 대응하기 위한 긴급조치를 취해달라고 촉구했습니다.



서아프리카에서 카나리아로 이어지는 대서양 항로는 아프리카 사람들이 스페인으로 가는 주요 항로지만 이주를 시도하는 100명 당 21명이 숨지는 매우 위험한 길로 알려져 있습니다.



(영상편집 : 김호진)