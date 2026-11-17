<앵커>



지난주 부산 금정구에서 한 20대 남성이 처음 보는 10대 여성을 뒤따라가 흉기를 휘둘렀습니다. 경찰에는 교도소에 가려고 그랬다고 진술했습니다.



KNN 남수지 기자입니다.



<기자>



지난 13일, 부산 금정구의 한 거리를 10대로 보이는 젊은 여성이 급하게 뛰어갑니다.



잠시 전, 전혀 본 적도 없는 20대 남성 A 씨가 갑자기 뒤따라오더니 흉기를 휘둘렀고, 여학생이 이에 놀라 급히 도망치고 있는 것입니다.



고교생으로 알려진 해당 학생은 다행히 크게 다치지는 않았지만, 정신적으로 큰 충격을 받았습니다.



A 씨는 이 일대에서 10대 여학생에게 흉기를 휘두른 뒤 인근 도시철도 역으로 달아났습니다.



이후 A 씨는 부산 도시철도 1호선 구서역에서 태연히 열차를 탔습니다.



사건 목격자인 한 시민이 A 씨를 뒤따라오며 경찰에 신고했고, 이 시민은 열차가 부산대역에 도착하자 역무원과 함께 A 씨를 하차시켰습니다.



역무원이 조사해 보니 A 씨 품에서는 여러 흉기가 나왔습니다.



[정흥근/부산교통공사 직원 : 상의 주머니에서 과도가 나왔거든요. (다른 흉기가 없느냐고 물으니) 바지 주머니에서 가위가 또 나왔거든요. 경찰이 올 때까지 앞에서 지키고 있었습니다.]



경찰이 A 씨를 연행해 범행동기를 물어보니 예상치 못한 답이 나왔습니다.



교도소에 가기 위해 범행을 저질렀다는 것입니다.



[이두원/부산 금정경찰서 형사과장 : 교도소에 가기 위해서 여성 한 명을 살해하겠다는 취지의 진술을 했습니다.]



A 씨는 정신질환이 있는 것으로 알려졌습니다.



그러나 경찰은 A 씨가 과거에도 동종전과가 있었는지, 교도소 수감 전력이 있었는지에 대해서는 함구했습니다.



경찰은 A 씨를 살인미수 혐의로 구속하고 계속해 정확한 범행 동기를 조사하고 있습니다.



(영상취재 : 황태철 KNN, 화면제공 : 부산교통공사)



KNN 남수지