<앵커>



세무사 시험에서도 AI를 이용한 부정행위가 드러나면서 공정할 거라 믿어왔던 시험 제도에 대한 신뢰가 흔들리고 있습니다. AI 시대에 지금 같은 평가 방식이 과연 맞는 것인지에 대한 고민이 깊어지고 있습니다.



정반석 기자입니다.



<기자>



세무사 시험 AI 부정행위 사태에 영국 로이터통신은 "표준화된 시험이 사회적 계층 이동과 직업적 진로를 사실상 좌우하는 한국 사회에 충격을 안겼다"고 평가했습니다.



자백하지 않았다면 드러나지 않았을 수도 있었던 이번 부정행위로, 모든 시험은 공정할 거라는 우리 사회의 믿음은 깨졌습니다.



[고3 수험생 : 애들 다 이게 이런 식이면 시험 보는 게 다 무슨 소용이냐고. 앞으로 이런 시험에 대해서 잘 본 사람들도 의심을 받게 될 거 아니에요.]



AI 부정행위 문제가 가장 먼저 드러난 대학들은 교육과 평가 모두 새로운 길을 찾고 있습니다.



학생의 이해도를 확인할 수 있는 구술 평가를 늘리거나 AI로 문제를 어떻게 해결했는지 그 과정을 평가하는 것입니다.



[이윤수/한양대 교육공학과 교수 : 사회에 진출했을 때 AI를 안 쓸 수는 없거든요. AI를 어떻게 활용했는지 본인이 주도권을 갖고 어떻게 결과물을 만들어 갔는지 그 과정을 좀 더 평가하는 편입니다.]



문제는 매년 수십만 명이 동시에 치르고, 대학 당락을 가를 수 있는 수능입니다.



어려운 문제를 정해진 시간 내 얼마나 많이 풀 수 있는지로 성취도를 평가하는 방식이 AI 시대에 언제까지 유효하겠느냐는 것입니다.



[강성태/공신닷컴 대표 (유튜브 '공부의신 강성태') : 12년 공부를 평균 1억이 넘는 사교육비를 쓰면서도 AI 안경 쓴 초등학생이 더 잘 풀어요.]



국가교육위원회가 수능 절대평가 전환과 서술·논술형 도입을 논의하고 있지만, 논술형 시험에서도 AI 활용이 확인된 데다 채점 공정성을 둘러싼 우려가 적지 않습니다.



[조벽/고려대 석좌교수 : 지금은 못 믿는 사회잖아요, 다 점수화하는 것만 우리는 받겠다 그러거든요. (그러나) AI가 훨씬 잘할 수 있는 능력을 테스트한다는 그 자체가 무의미하다.]



부정행위 방지 대책과는 별개로 AI 시대, 교육과 시험 제도를 어떻게 혁신해야할지, 새로운 과제로 떠올랐습니다.



(영상취재 : 박진호, 영상편집 : 원형희, VJ : 신소영, 디자인 : 최진회)