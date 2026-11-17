블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 김정은 북한 국무위원장의 최측근인 조용원 북한 노동당 중앙위원회 비서를 만났다고 러시아 관영 타스통신이 보도했습니다.



외신에 따르면 푸틴 대통령은 현지시간 16일 모스크바에서 조용원을 만나 "김정은 동지에게 가장 좋은 인사를 전하고 싶다"고 말했습니다.



푸틴 대통령은 "우리가 발전시켜온 실무적이고 우호적인 관계를 매우 소중하게 생각한다"며 "러시아와 북한은 수십 년 동안 우호·선린 관계와 군사적 형제애로 연결돼왔다"고 강조했습니다.



또 푸틴 대통령은 우크라이나와의 전쟁에 참전한 북한군을 언급하며 "쿠르스크 지역에서 러시아군과 어깨를 나란히 하고 싸운 북한 군인들의 영웅적 행동을 결코 잊지 않을 것"이라고 말했습니다.



조용원은 푸틴 대통령에게 "김 위원장의 지시에 따라 가장 따뜻한 인사와 최고의 축원을 전한다"고 말했습니다.



이번 조용원의 방러는 에이펙 정상회의를 계기로 모레 중국 선전에서 열리는 미·중·러 정상회의를 앞두고 이뤄졌습니다.



'핵보유국 인정'과 같은 북한의 의중을 전달하는 기회로 활용할 수 있다는 관측도 나옵니다.