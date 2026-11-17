<앵커>



세무사 시험에서 AI로 만점 가까이 받고 수석 합격한 피의자와 비슷한 혐의를 받고 이미 형사재판이 진행된 사례가 여럿 있습니다. 대부분 벌금이나 집행유예형 수준이었는데, 좀 더 무거운 처벌이 필요하다는 목소리가 나옵니다.



박예린 기자입니다.



<기자>



AI를 이용해 부정행위를 한 사실을 고백한 세무사시험 수석합격자 A 씨에게 적용이 검토되는 죄명은 위계에 의한 공무집행방해죄입니다.



법정형은 5년 이하 징역 또는 1천만 원 이하의 벌금입니다.



하지만 이번 사례와 유사하게 AI나 스마트기기를 이용해 부정행위를 한 사건들의 판결을 분석해 보니, 실제로 선고되는 형량은 법에 규정된 형량 상한에 한참 못 미치는 것으로 드러났습니다.



지난해 4월, 정기 기능사 시험 도중 휴대전화로 AI에 정답을 물어본 응시자는 벌금 300만 원을 선고받았고, AR 스마트 안경을 쓰고 도선수습생 시험을 본 응시자에게는 징역 1년에 집행유예 3년이 선고됐습니다.



그 밖의 사건도 대부분 벌금형이나 집행유예로 끝나 징역형의 실형이 선고된 경우는 드물었습니다.



AI를 이용한 부정행위를 가중처벌 하는 규정이 없기 때문인데, 일반적인 부정행위와 비슷한 형량이 선고되는 것입니다.



그러나 AI를 이용한 부정행위는 시험의 공정성에 대한 사회적 신뢰를 근본적으로 흔들기 때문에, 실제 선고 형량이 법정형 상한에 가까이 가도록 양형기준을 개정해야 한다는 의견도 나옵니다.



[김주현/변호사 : AI를 이용해서 하는 범죄가 그 계획성, 치밀성, 사회적 여파 같은 것들을 종합적으로 고려해야 될 것이고요.]



양형위원회 측은 AI를 범죄에 활용한 것을 가중 처벌 요소로 볼 것인지에 대해 아직 논의된 적은 없다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 양현철, 영상편집 : 원형희, 디자인 : 서승현)