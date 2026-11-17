<앵커>



국가자격시험을 주관하는 한국산업인력공단이 올해 AI 안경을 이용한 부정행위가 모두 12건이었다고 뒤늦게 밝혔습니다. 4건 가운데 1건은 적발해놓고도 수사 의뢰도 하지 않습니다.



엄민재 기자입니다.



<기자>



산업인력공단이 올해 스마트 안경 부정행위 적발 건수가 모두 12건이었다고 밝혔습니다.



기존에는 6건으로 알려져 있었는데, 2배나 더 많았다는 사실을 뒤늦게 공개한 것입니다.



10월 가스기사와 공인중개사, 11월에 소방설비기사와 건축기사까지, 적발된 시험 분야도 다양했습니다.



시험 도중 렌즈에 푸른 화면이 떠오르거나, 안경에서 전자음이 울려 들통나기도 했습니다.



소방설비기사 시험 때는 감독관이 안경을 확인하려 하자 수험자가 거부하고 시험장을 빠져나가기도 했습니다.



그런데 공단은 이 중에 9명만 수사를 의뢰했거나 의뢰할 예정이고, 3명은 경찰에 넘기지 않았습니다.



주택관리사보와 공인중개사 시험에서 부정을 저지른 경우인데, 공단은 시험지를 나중에 가져갈 수 있어서 문제 유출 위험이 없었기 때문에 수사를 맡기지 않았다고 밝혔습니다.



부정행위보다 시험 문제 유출을 막는 데만 급급했다는 비판이 나옵니다.



산업인력공단은 또 처음부터 부정을 막는 데 소극적이었다는 비판도 받고 있습니다.



수험생들은 올 초부터 스마트 안경 같은 기기를 이용한 부정행위를 막아 달라고 잇따라 민원을 냈습니다.



하지만 공단은 신종 기기를 이용한 부정행위도 현장에서 이상 징후를 충분히 식별하고 관리할 수 있는 체계를 갖추고 있다고 회신했습니다.



제대로 된 대책은 없이 호언장담만 한 셈인데, 정부는 뒤늦게 올해 공단이 시행한 국가자격시험 528개 종목 전체를 모두 조사하기로 했습니다.



하지만 이것도 답안지를 뒤져보거나 제보에 의존하겠다는 입장이어서, 성공한 부정행위를 잡는 데 한계가 있을 거라는 비판이 쏟아지고 있습니다.



(영상편집 : 이상민)