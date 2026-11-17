오늘(17일)은 전국에 비 예보가 나와 있습니다.



우선 동풍에 의한 동해안 지역의 강수는 아침까지 이어지다 잦아들겠고요.



그 밖의 지역도 오전까지 곳에 따라 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다.



비의 양은 5~10mm 안팎이 예상됩니다.



전국의 강수는 늦은 오후 서쪽 지역부터 시작돼 밤에는 대부분 그치겠습니다.



비의 양은 전국에 5~10mm 정도로 양이 많지는 않겠고요, 제주는 종일 5~20mm의 비가 오락가락하겠습니다.



오늘 아침 평년보다 온화하게 시작하고 있습니다.



현재 서울이 11.3도, 대구 12.9도로 어제 아침보다 1도에서 크게는 8도가량 높게 시작하고요.



오늘 한낮에 서울 15도, 대구 16도, 광주는 17도 보이겠습니다.



내일 오후부터는 북쪽 한기가 유입되면서 주 후반에는 영하권 추위가 이어지겠고요.



내일도 오후에 전국에 주 후반에는 서쪽 지역을 중심으로 비나 눈이 예상됩니다.



(박세림 기상캐스터)