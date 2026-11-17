<앵커>



이재명 대통령이 필리핀에서 열리는 아세안 정상회의에 참석해 인공지능과 문화 산업에서의 협력을 제안했습니다. 오늘(17일)은 다카이치 일본 총리와 한일 정상회담을 합니다.



마닐라에서 강청완 기자입니다.



<기자>



동남아국가연합 ASEAN과 아시아태평양경제협력체 APEC 정상회의로 이어지는 다자외교 슈퍼위크를 맞아 이재명 대통령이 첫 방문지인 필리핀 마닐라에 도착했습니다.



한국-ASEAN 정상회의에서 이 대통령은 최근 한국과 동남아 국가 간 외교 노력으로 스캠 범죄 등 초국가 범죄 척결을 위한 공조가 이뤄지고, 지난 6월 한-아세안 자유무역협정, FTA 개선 협상이 시작된 것을 성과로 꼽았습니다.



이어 한국과 아세안 국가가 함께 하는 AI 인공지능과 문화창조산업 이니셔티브 즉, 협력 구상을 제안했습니다.



[이재명 대통령 : 인공지능 기술 발전의 혜택을 모두가 함께 누릴 수 있도록, 아세안 청년들의 문화적 창의성이 새로운 기회 창출로 이어질 수 있도록 대한민국이 앞장서 나가겠습니다.]



이 대통령은 오늘 ASEAN+한중일 3국 정상회의에 이어 다카이치 사나에 일본 총리와 한일정상회담을 갖습니다.



지난 5월 이 대통령의 고향인 경북 안동에서 열린 한일회담 이후 약 6달만의 만남으로 경제협력 확대, 저출산 고령화 등 한일 공통 사회 문제 대응 방안 공유 등이 논의될 것으로 보입니다.



ASEAN에 이어 중국에서 열리는 APEC 정상회의에서 미국, 중국, 러시아 간 사상 첫 3자 정상회담이 예정된 만큼 한반도를 포함한 동북아 안보 정세 관련 논의가 이뤄질 가능성도 있습니다.



이 대통령은 이후 필리핀 대통령이 주최하는 만찬을 끝으로 1박 2일 ASEAN 일정을 마무리하고 APEC 회의가 열리는 중국 선전으로 이동합니다.



(영상취재 : 하 륭)