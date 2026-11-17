<앵커>



어젯밤(16일) 경북 김천시에서 화물차 3대가 잇따라 부딪혔습니다. 운전자 1명이 2차 사고로 숨졌고, 다른 운전자 2명도 심하게 다쳤습니다.



밤사이 사건·사고 소식, 임지현 기자입니다.



<기자>



트레일러 앞부분이 형체를 알아볼 수 없을 정도로 훼손돼 있고, 도로에는 차량 파편들이 여기저기 널브러져 있습니다.



어젯밤 11시 50분쯤 경부고속도로 김천휴게소 인근에서 60대 남성 A 씨가 운전하던 트레일러가 휴게소를 빠져나오던 B 씨의 트레일러를 들이받았습니다.



갓길에 차를 대고 피해 상황을 살피던 중 이를 미처 보지 못하고 달려오던 또 다른 트레일러가 B 씨의 트레일러를 추돌했습니다.



이 사고로 차량 인근에 있던 B 씨는 심정지 상태로 병원으로 이송됐지만 끝내 숨졌고, A 씨 등 나머지 트레일러 2대의 운전자도 중상을 입고 치료를 받고 있습니다.



경찰은 1차·2차 사고 모두 전방주시태만으로 일어난 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.



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흰색 트럭의 유리가 깨지고, 차 문도 찌그러져 옆으로 튀어나와 있습니다.



어제 오후 5시쯤, 전남광주 장흥에서 1톤 트럭이 앞서가던 트랙터를 들이받았습니다.



트럭을 몰던 20대 운전자는 다리에 중상을 입고 병원으로 이송됐습니다.



경찰은 목격자 진술과 블랙박스 등을 종합해 사고 경위를 조사하고 있습니다.



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어제 오전 9시쯤에는 전남광주 광양에서 50대 남성이 실종됐다는 신고가 접수됐습니다.



경찰은 지난 14일, 이 남성이 광영동 도촌포구로 이동하는 모습을 확인해 수색을 이어가고 있습니다.



(영상편집 : 김윤성, 화면제공 : 시청자 송영훈·여수해양경찰서·광주전남통합특별시 소방본부)