<앵커>



수능을 이틀 앞두고 AI를 쓰는 부정행위에 대한 불안감이 걷잡을 수 없이 커지는 가운데, 정부가 오늘(17일) 추가 대책을 발표합니다. 시험장의 공공 와이파이를 차단하는 것을 검토하겠다 했다가 이게 효과가 있는 것인지 논란이 불거졌는데, 당장 오늘 실효성 있는 대책이 나올 수 있을지 관심이 쏠립니다.



조윤하 기자입니다.



<기자>



수능을 사흘 앞두고 열린 점검회의.



한성숙 총리는 수험생이 시험장에 들어갈 때 모든 스마트 기기를 반납하도록 하겠다며, 시험 부정이 사후에라도 확인되면 합격취소나 응시자격 제한, 수사의뢰 등으로 끝까지 책임을 묻겠다고 밝혔습니다.



사전에 부정행위를 막을 방법으로는 시험장의 공공 와이파이 차단을 검토하기로 했습니다.



통신망을 제한해 AI 기기 이용을 막겠다는 것인데 당장 실효성 논란이 불거졌습니다.



와이파이가 없어도 5G나 LTE 같은 데이터 통신망으로도 얼마든지 인터넷에 접속할 수 있기 때문입니다.



데이터망까지 포함한 무선 전파를 완전 차단하려면 재밍이라는 기술이 필요한데 시험장에 적용하기는 쉽지 않습니다.



현행 전파법상 대통령 경호나 특정 군사활동, 대테러 작전 등 경우를 빼고는 전파 방해 행위를 금지하기 때문입니다.



교육부의 추가 브리핑에서도 이렇다 할 보완책은 없었습니다.



전파탐지기는 내년부터 도입을 추진한다는 입장에 변함이 없고, 금속탐지기로 응시생 전원을 검사하는 것은 소요 시간과 응시생 안정 측면에서 적절치 않다며 반대했습니다.



청와대가 언급한 열탐지기나 열화상 카메라 도입에도 선을 그었습니다.



[송근현/교육부 대학정책관 (국회 교육위) : 열화상카메라 부분들은 저희가 내부적으로 검토한 바가 좀 있습니다. 그런데 교실마다 배치하는 부분들에 대해서는 수험생들의 심리적 부담 부분들도 같이 감안을 해야 되고, 6월·9월 모의고사 때 저희가 아직 해보지 않은 부분들도 있고 해서….]



결국 달라진 것은 고사장마다 배치되는 스마트안경 식별 전담 요원뿐입니다.



[손시현/수험생 : 솔직히 말하면 현실성이 없다고 하죠. '그냥 작년에 대학 갔어야 되나' 생각이 들고….]



교육부 등 관계부처는 오늘 오후 1시 추가 대책을 내놓을 예정입니다.