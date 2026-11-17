<앵커>



시진핑 주석과의 만남을 앞둔 트럼프 대통령이 중국을 자극하고 싶지 않다면서 젠슨 황과 불륜 관계였던 앨리스 황은 중국 스파이가 아닐 수도 있다고 말했습니다. 엔비디아 이사회는 젠슨 황의 복귀를 고려하지 않는 것으로 전해졌습니다.



민경호 기자입니다.



<기자>



미국 트럼프 대통령은 중국으로 향하기에 앞서 젠슨 황 전 엔비디아 CEO와 불륜관계였던 앨리스 황이 중국의 스파이가 아닐 수도 있다고 말했습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : 보통 중국에서 미국으로 오는 아름다운 여성이 있으면, 사람들은 그 여성이 스파이라고 말합니다. 저는 그 여성이 정말 스파이인지 전혀 모르겠습니다.]



선전 APEC 정상회의 차 방중 길에 오르는 와중에 중국을 불필요하게 자극할 필요가 없다고 판단한 것으로 보입니다.



그러면서 젠슨 황이 큰 교훈을 얻었을 거라면서 황 CEO 복귀를 언급하기도 했습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : 아마 그중에는 다른 교훈보다 더 중요한 교훈도 있을 겁니다. 하지만 저는 그가 복귀해도 전혀 개의치 않을 겁니다.]



하지만 엔비디아 이사회는 젠슨 황의 복귀는 고려하지 않는다는 입장인 것으로 알려졌습니다.



미 경제방송 CNBC는 사안에 정통한 소식통을 인용해 엔비디아 이사회가 젠슨 황을 복귀시키기 위한 어떤 논의도 진행하지 않고 있다고 보도했습니다.



젠슨 황 두둔이 연일 이어지는 가운데 트럼프 대통령의 엔비디아 주식 보유액이 최대 830억 원에 달한다는 분석도 나왔습니다.



2024년 말 최대 17억 원가량에서 크게 늘어난 것인데, 분석을 내놓은 워싱턴포스트는 8월 말 기준으로 집계한 거라며 9월과 10월 상승분을 고려하면 실제 가치는 더 높을 수 있다고 설명했습니다.



엔비디아 주가는 오늘(17일)도 4%가량 떨어지는 등 스캔들 이후 고전을 면치 못하고 있습니다.



(영상편집 : 원형희)