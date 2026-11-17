<앵커>



트럼프 미국 대통령이 이번 주 APEC 정상회의가 열리는 중국에서 김정은 북한 국무위원장을 만날 수도 있다고 다시 언급했습니다. 만남은 시진핑 중국 국가주석에게 달렸다고 말하기도 했는데, 중간선거에서 참패한 이후 국내 여론의 관심을 국제외교 쪽으로 돌리고 성과도 내보려는 것으로 보입니다.



오늘(17일) 첫 소식, 워싱턴 전병남 특파원이 보도합니다.



<기자>



도널드 트럼프 미 대통령이 오는 18일부터 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체 APEC 정상회의 참석을 계기로 김정은 북한 국무위원장을 만날 수도 있다고 말했습니다.



[도널드 트럼프/미 대통령 : 시진핑 주석과 만날 예정입니다. 그리고 푸틴 대통령도 만날 것이고, 김정은 위원장을 만날 수도 있습니다. 좋은 시간이 될 겁니다.]



만약 김 위원장을 만난다면 장소는 중국이 될 거라면서, 성사 여부는 시진핑 중국 국가주석에게 달렸다고 전제했습니다.



[도널드 트럼프/미 대통령 : (김정은을 어디서 만날 수 있을까요?) 중국에서요. 김정은이 올지도 모르죠. 저는 모르겠습니다. 시진핑 주석에게 달린 일입니다.]



앞서 백악관은 지난 13일, 이번 순방에서 김 위원장과의 만남은 계획돼 있지 않다고 밝혔습니다.



공식 발표와 배치되는 발언을 트럼프 대통령이 한 것인데, 정상회담 제안에 무반응으로 일관하는 김 위원장에게 재차 메시지를 던졌을 가능성이 우선 거론됩니다.



특히 김 위원장 방중 여부가 중국에 달려 있다며 공을 넘긴 점 등을 볼 때, 방중 기간 북미 정상회담 가능성을 계속 타진하겠다는 의도로 해석됩니다.



중간선거 참패로 위기에 몰린 트럼프 대통령 입장에서는 APEC에서 미중-미중러 정상회의에 이어 북미 정상회담까지 성사시켜 외교적 성과를 만들 필요가 있기 때문입니다.



일각에서는 백악관의 13일 발표 후 모종의 상황 변화가 생긴 것 아니냐는 관측도 제기됩니다.



앞서 트럼프 대통령은 지난 8월부터 김 위원장과의 연내 회담을 수차례 제안했지만, 김 위원장은 아무 답변도 하지 않았습니다.



이와 함께 트럼프 대통령은 이번 APEC 정상회의에서 열릴 사상 첫 미중러 3자 정상회담에서 핵무기 감축은 물론, 이란 전쟁과 우크라이나 전쟁 문제를 논의할 계획이라고 밝혔습니다.



우크라이나 문제는 애초 미중러 회담 발표 과정에서는 없던 의제라는 점에서, 이번 회담이 '제2의 얄타회담'이 될 거라는 우려는 증폭될 것으로 보입니다.



(영상취재 : 박은하, 영상편집 : 안여진)