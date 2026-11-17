1. "중국에서 김정은 만날 수도…시진핑에 달려"



트럼프 미국 대통령이 APEC 정상회의 참석을 계기로 중국에서 김정은 북한 국무위원장을 만날 수도 있다고 밝혔습니다. 성사 여부는 시진핑 중국 국가주석에게 달렸다고 전제했습니다.



2. "스파이 아닐 수도"…"젠슨 황 복귀 고려 안 해"



트럼프 대통령은 젠슨 황과 불륜 관계였던 앨리스 황이 실제 중국의 스파이였는지는 확실치 않다고 말했습니다. 복귀설이 제기된 젠슨 황에 대해 엔비디아 이사회는 젠슨 황 복귀를 고려하지 않는 것으로 알려졌습니다.



3. 수능 D-2 'AI 커닝' 비상…오늘 추가 대책 발표



수능이 이틀 앞으로 다가왔지만 최교진 교육부 장관도 AI를 이용한 부정행위를 완전히 차단할 수 없다고 말했습니다. 어제(16일) 와이파이를 차단하겠다는 수준의 대책을 내놨던 정부는 오늘 추가 대책을 발표합니다.



4. '석방 논란' 한덕수, 구속 만기 하루 전 모레 선고



대법원이 한덕수 전 총리의 구속 만기를 하루 앞둔 모레, 한 전 총리의 내란 중요임무종사 혐의에 대해 선고하겠다고 발표했습니다. 김건희 씨 도이치모터스 주가조작 등 3대 의혹 사건에 대해서도 모레 대법원 선고가 이뤄집니다.