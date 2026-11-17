블랙핑크 제니, 미 그래미 본상 '올해의 레코드' 포함 2개 부문 후보

▲ 블랙핑크 제니

그룹 블랙핑크 멤버 제니가 '드라큘라'로 미국 대중음악 시상식인 그래미 어워즈 후보에 올랐습니다.미국 레코딩 아카데미는 우리 시간 오늘(17일) 새벽 진행된 2027 그래미 후보 명단 발표식에서 호주 가수 테임 임팔라와 협업한 제니의 '드라큘라'를 그래미 본상 격인 '올해의 레코드' 후보로 지명했습니다.'드라큘라'는 베스트 팝 듀오·그룹 퍼포먼스 후보에도 포함됐습니다.올해 처음 만들어진 베스트 아시안 팝 뮤직 퍼포먼스 부분엔 아이브의 '뱅뱅'과 키키의 '404'가 이름을 올렸습니다.앞서 '아시안 팝' 부문 신설을 두고 방탄소년단이 수상 자격을 제한한다며 출품을 거부했고, 국내 4대 기획사 소속 전원이 작품을 제출하지 않았습니다.그래미 어워즈를 주관하는 미국 레코딩 아카데미는 현지시간 다음 달 10일부터 내년 1월 7일까지 회원들의 최종 투표로 수상작을 선정하며, 시상식은 내년 2월 7일 미국 로스앤젤레스 크립토닷컴 아레나에서 열립니다.(사진=OA엔터테인먼트 제공, 연합뉴스)