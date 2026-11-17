지난 1일 오후, 산후조리원으로 옮긴 지 얼마 되지 않은 생후 5일 된 아기에게 갑자기 건강 이상이 나타났습니다.



보호자는 병원 진료를 요청했지만 즉각적인 수용이 어렵다는 안내를 받자 결국 119에 도움을 요청했는데요.



출동한 구급대원들은 아기의 상태를 살피면서 여러 의료기관에 연락해 수용 가능한 병원을 찾았습니다.



이 과정에서 대원들은 불안해하는 보호자에게 따뜻한 말을 건네고 아기를 직접 품에 안아 달래기도 했는데요.



보호자는 "마치 자신의 일처럼 병원을 찾아줬다", "아기를 안고 달래주시는 모습에 큰 위로와 안도감을 받았다"며 국민신문고를 통해 감사의 마음을 전했습니다.



아기는 구급대원들의 도움으로 무사히 병원에서 치료를 받은 뒤, 입원 6일 만에 건강을 회복해 퇴원한 것으로 알려졌습니다.



(화면출처 : 안산소방서)