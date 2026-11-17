AI 부정행위에 대한 우려가 커지면서, 무려 10년 전 외국의 한 시험장 사진까지 주목받고 있다고요?



네, 2016년 인도에서 치러진 육군 채용시험 현장의 사진인데요.



사진에는 속옷만 입은 응시자들이 야외에 줄지어 앉아 시험을 치르는 모습이 담겼습니다.



당시 인도 비하르주에서 치러진 육군 신병 채용시험에는 1천 명이 넘는 응시자가 참가했는데요.



시험 주관 측은 부정행위를 막고 신체 검사에 걸리는 시간을 줄이겠다며 응시자들에게 옷을 벗도록 한 것으로 알려졌습니다.



하지만 당시 인권 침해 논란이 일면서 현지 법원까지 경위 파악에 나섰다고 합니다.



이 10년 전 사진이 다시 주목받는 건 AI와 전자기기를 이용한 부정행위 파문 때문입니다.



온라인에서는 "앞으로 시험은 이렇게 치러야 하는 것 아니냐"라는 자조 섞인 반응이 나오고 있는데요.



또, 수능 만점자가 4천817명이나 나와 의대 입학자를 추첨으로 가린다는 웃지 못할 가상의 이야기까지 돌고 있습니다.



(화면출처 : 엑스)