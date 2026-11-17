세무사 시험 수석 합격자의 AI 부정행위가 드러난 뒤 파장이 일고 있는데, 온라인에서는 "나도 부정행위를 했다"는 자백이 잇따르고 있다고요?



네, 최근 온라인 커뮤니티와 유튜브 댓글 등에 수능이나 공무원 시험에서 전자기기와 AI를 이용해 부정행위를 했다는 주장이 잇따라 올라오고 있습니다.



한 작성자는 지난 2024학년도 수능에서 단추처럼 생긴 초소형 카메라와 AI 스마트폰을 이용해 부정행위를 했다고 주장했는데요.



이 방법으로 높은 성적을 받아 수도권 의대에 진학했다며, 최근 세무사 시험 부정행위 사건을 보면서 혹시 자신도 적발될까 두려워 자백한다고 밝혔습니다.



세무사 수석 합격자의 자백 영상에도 전자기기를 이용해 9급 공무원 시험에 합격했고, 지인들에게 기기를 빌려줘 합격시켰다는 댓글이 달렸는데요.



다만 이 같은 글은 작성자 신원은 물론, 실제 부정행위 여부도 확인되지 않은 상태입니다.



누리꾼들은 시험 전반에 대한 신뢰가 흔들릴 수 있다며 작성자를 찾아내 조사해야 하는 것 아니냐며 깊은 우려를 나타냈습니다



(화면출처 : 온라인 커뮤니티)