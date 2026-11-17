이른 시간, 여러분 출근 준비 잘하고 계신가요?



이렇게 바쁜 출근길, 토스트로 간단하게 아침 해결을 하는 분들도 참 많으시죠.



다만, 토스트가 고물가의 직격탄을 맞았습니다.



'토스트 가게들이 사라진다'라는 소식 가지고 왔습니다.



공정거래위원회에 따르면, 국내 주요 토스트 프랜차이즈 업체의 가맹점 수가 최근 2년 새 지속적으로 줄어들고 있습니다.



152곳에서 77곳으로 절반 가까이 줄어든 프랜차이즈 업체도 있었습니다.



주요 원인으로는 식재료 가격 상승이 지목되고 있습니다.



계란과 양배추 같은 핵심 재료 가격이 가파르게 오르며 가맹점들의 원가 관리가 갈수록 어려워지고 있다는 것입니다.



또, 노동 집약적이다, 즉 직접 노동하는 수작업 비중이 높다는 특성 또한 영향을 미쳤을 것으로 보입니다.



아무래도 토스트를 만들려면 재료를 손질하고 계란과 빵을 굽고 직접 소스까지 뿌려야 되잖아요.



그래서 인력 투입을 줄이기는 어렵습니다.



그리고 토스트는 저렴한 가격이 경쟁력이라는 점에서 비용이 올랐다고 판매 가격을 같이 올리기도 쉽지 않다는 분석이 나옵니다.