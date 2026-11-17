한 아파트 엘리베이터에 과일, 채소 나눔 상자가 등장했습니다.



이웃들과 먹거리를 나누는 건데요.



여기에 이웃들은 저마다의 손글씨 메모로 화답했습니다. 사진부터 볼까요?



엘리베이터 한쪽에 사과, 감, 단호박 등이 들어있는 상자가 놓여 있습니다.



그리고 '안동 과일 채소 나눔합니다. 봉투에 담아가세요'라고 문구가 적혀 있네요.



아파트 이웃들과 먹거리를 나눈 한 누리꾼이 지난 15일 SNS에 이렇게 사진을 올렸습니다.



그리고 눈길이 가는 곳은요, 이웃들이 남긴 쪽지입니다.



'감사히 잘 먹겠습니다. 사과 4개 가져갔습니다', '복 많이 받으세요' 등 주민들이 손글씨로 감사 인사를 전한 겁니다.



아파트에서 이웃들과는 요즘 층간소음, 주차와 같은 갈등 문제를 많이 전해드렸는데요.



이렇게 배려와 예의가 어우러진 풍경이 훈훈하고 반갑다는 반응입니다.



(화면출처 : 스레드 byungdal_farm)