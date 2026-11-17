한 10대가 50대 아버지의 이름으로 택시 운전 자격을 취득했습니다.



게다가 운행 첫날 교통사고까지 내면서 결국엔 들통이 났다는 소식입니다.



경찰은 어제(16일) 공문서 부정행사와 업무방해 혐의로 19살 A 씨를 입건해 조사 중이라고 밝혔습니다.



A 씨는 지난 7일 전남 여수 한 도로에서 손님을 태우고 택시를 운행하다가 다른 승용차와 충돌했습니다.



이후 경찰이 사고 조서를 작성하는 과정에서 A 씨가 자신의 이름과 생년월일을 밝혔는데, 택시 운전 자격증에 적힌 명의자와 다르다는 사실이 확인됐습니다.



자격증의 주인은 50대 남성이었는데, 실제 운전자는 그의 19살 아들이었던 것입니다.



택시 운전 자격시험은 만 18세 이상에 운전면허를 보유하고 운전 경력 1년 이상인 경우 응시할 수 있습니다.



운전 경력이 모자랐던 A 씨가 아버지 명의로 자격시험을 치른 겁니다.



이렇게 10대 아들이 50대 아버지 행세를 했는데도 시험장에서는 물론 채용 때도 신원 확인 절차에서 걸러내지 못했다는 지적이 나오고 있습니다.