한 환자가 정신병원을 무단으로 빠져나가는 일이 있었습니다.



그리고 간호학과에 다니는 대학생이 기지를 발휘해서 무사히 발견될 수 있었습니다.



지난 14일 오후 4시쯤, 인천 부평의 한 정신병원 폐쇄병동에서 입원 치료를 받던 20대 남성이 병원을 무단 이탈했다는 112 신고가 접수됐습니다.



경찰이 수색에 나섰지만 행방을 찾는 데는 어려움을 겪었습니다.



이 남성은 병원에서 빠져나와서 지하철로 이동을 했던 상황입니다.



그리고 마침 지하철을 타고 귀가하던 인천의 한 대학 간호학과 학생의 옆자리에 앉게 됐고요, 그 옆에 앉은 학생이 환자를 수상히 여겼습니다.



환자복 바지에 슬리퍼를 신고 있는 데다, 실습 당시 병동에서 맡았던 특유의 병원 냄새와도 비슷한 냄새가 풍겼던 거죠.



학생은 남성이 병원 이탈 환자일 가능성이 높다고 보고, 환자복을 토대로 해당 병원과 경찰에 신고를 했습니다.



덕분에 남성은 별다른 사고 없이 병원에 다시 입원할 수 있었는데요.



경찰은 환자를 발견하는 데 기여한 학생에게 표창장을 줄 방침입니다.