뉴욕 증시의 3대 지수가 일제히 2% 안팎의 하락세를 보였습니다.



특히 나스닥이 약 2.5%대 빠졌고 S&P500도 7,500선이 무너졌습니다.



방어주 성격의 필수 소비재를 제외한 전 업종이 약세를 보였는데요.



기술주와 소재 업종을 중심으로 매도세가 확대되며 지수 하락을 주도했습니다.



미국 정부가 중국 기업들이 해외 데이터 센터를 통해 첨단 AI 반도체의 연산 능력을 빌려 쓰는 우회 경로까지 제한하는 새로운 규정을 발표하면서 반도체 기업들의 매출 타격 우려가 커졌습니다.



여기에 케빈 워시 연준 의장이 AI 투자 성과에 대한 불확실성을 언급하면서 기술주를 중심으로 위험 자산 회피 심리가 확산했습니다.



특히 엔비디아 실적 발표를 앞두고 AI 관련 기업들의 높은 기업 가치 투자 수익성에 대한 경계감이 커지면서 반도체 주 전반에 매물이 출회됐는데요.



필라델피아 반도체 지수는 5% 이상 급락했습니다.



다음은 조금 전 마감한 미 선물 시장 살펴보겠습니다.



미 주가 지수 선물 시장에서는 미국의 반도체 수출 규제 강화와 AI 기업들의 실적 불확실성이 투자 심리를 압박했습니다.



특히 엔비디아 실적 발표를 앞두고 반도체 주를 중심으로 매도세가 확산된 가운데, 기술주 비중이 높은 나스닥 100선물의 움직임에 관심이 집중됐습니다.



이 주가 지수 선물도 하락 마감했는데요.



다우 선물과 나스닥 100선물이 750포인트가량 약세를 보였습니다.



다우 선물을 51,600선을 기록했고 나스닥 100선물은 27,000선에서 움직였습니다.



S&P500선물도 약 140포인트 빠지면서 7,400선을 기록했고요.



중소형주 중심의 러셀2,000 선물도 약세를 이어가며 2,700선에서 거래를 마쳤습니다.



미국 국채 금리도 살펴보겠습니다.



뉴욕 증시 급락으로 안전 자산인 미국 국채 매수세가 몰리면서 국채금리가 하락했습니다.



한편 미국 금리 10년 선물은 5.109%를 기록했습니다.



원자재 선물 시장도 살펴보겠습니다.



원유 선물은 배럴당 85달러 선에서 거래됐습니다.



중동 원유 수출 회복에 따른 공급 과잉 우려와 중국의 수요 둔화가 맞물리며 유가에 하락 압력이 가해졌습니다.



옥수수 선물은 부셸당 4448센트를 기록했습니다.



옥수수 선물은 최근 한 달간의 가격 조정 이후 반등세를 보였습니다.



마지막으로 미 주식 선물 주 종목별 흐름입니다.



17일 장 마감 후 실적을 발표하는 엔비디아 선물은 4% 가까이 하락했습니다.