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"엔비디아 이사회, 젠슨 황 복귀 고려 안 해…안보 문제 조사 집중"

민경호 기자
작성 2026.11.17 03:55 조회수
"엔비디아 이사회, 젠슨 황 복귀 고려 안 해…안보 문제 조사 집중"
▲ 젠슨 황 엔비디아 전 CEO

중국 스파이 연루 의혹과 사생활 추문 등으로 사임한 젠슨 황 엔비디아 전 CEO의 복귀설이 일각에서 제기되는 가운데 이사회는 이를 고려하지 않고 있는 것으로 알려졌습니다.

미 경제방송 CNBC는 사안에 정통한 소식통을 인용해 엔비디아 이사회는 젠슨 황을 CEO로 복귀시키기 위한 어떤 논의도 진행하지 않고 있다고 현지시간 16일 보도했습니다.

이사회는 현재 황 전 CEO에 대한 국가안보 문제 조사에 집중하고 있다고 소식통은 전했습니다.

황 전 CEO는 지난 12일 사임했으며, 이사회는 콜레트 크레스 CFO를 임시 CEO로 앉혔습니다.

그러나 기술업계 등에서는 황 전 CEO의 복귀를 요구하는 목소리가 이어지고 있습니다.

일부 기관 투자자들은 그와 같은 내용의 공식 서한을 보내고, 온라인상에서는 복귀 청원도 등장해 18만 명 이상이 서명했습니다.

일론 머스크 스페이스X CEO 등 유명인들도 동참했습니다.

황 전 CEO도 측근들과 복귀 방안을 논의했다고 파이낸셜타임스(FT) 등이 보도했고, 급기야 도널드 트럼프 대통령도 황 전 CEO의 복귀에 개의치 않는다는 발언을 내놨습니다.
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