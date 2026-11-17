"엔비디아 이사회, 젠슨 황 복귀 고려 안 해…안보 문제 조사 집중"

▲ 젠슨 황 엔비디아 전 CEO

중국 스파이 연루 의혹과 사생활 추문 등으로 사임한 젠슨 황 엔비디아 전 CEO의 복귀설이 일각에서 제기되는 가운데 이사회는 이를 고려하지 않고 있는 것으로 알려졌습니다.미 경제방송 CNBC는 사안에 정통한 소식통을 인용해 엔비디아 이사회는 젠슨 황을 CEO로 복귀시키기 위한 어떤 논의도 진행하지 않고 있다고 현지시간 16일 보도했습니다.이사회는 현재 황 전 CEO에 대한 국가안보 문제 조사에 집중하고 있다고 소식통은 전했습니다.황 전 CEO는 지난 12일 사임했으며, 이사회는 콜레트 크레스 CFO를 임시 CEO로 앉혔습니다.그러나 기술업계 등에서는 황 전 CEO의 복귀를 요구하는 목소리가 이어지고 있습니다.일부 기관 투자자들은 그와 같은 내용의 공식 서한을 보내고, 온라인상에서는 복귀 청원도 등장해 18만 명 이상이 서명했습니다.일론 머스크 스페이스X CEO 등 유명인들도 동참했습니다.황 전 CEO도 측근들과 복귀 방안을 논의했다고 파이낸셜타임스(FT) 등이 보도했고, 급기야 도널드 트럼프 대통령도 황 전 CEO의 복귀에 개의치 않는다는 발언을 내놨습니다.