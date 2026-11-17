트럼프 "중러와 우크라·이란 논의"…'제2 얄타회담' 우려 증폭

▲ 아시아 순방길에 오르는 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령이 내일(18일)부터 모레까지 중국 선전 APEC 정상회의 계기에 마련된 사상 첫 미·중·러 3자 정상회담에서 핵무기 감축은 물론이고 이란 전쟁과 우크라이나 전쟁 등을 논의할 계획이라고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 이날 필리핀·중국 순방을 떠나기 전 백악관에서 취재진과 만나 "우리는 비핵화에 관해 이야기할 것이다. 우리 중 누구도 '우리 핵무기를 없애겠다'고 말하기 매우 어렵기 때문에 까다로운 주제"라고 말했습니다.이어 "이란에 대해서도 논의할 것"이라며 "이란 문제는 상당히 순조롭게 진행되고 있지만, 우리는 이란에 대해 조금 논의할 것"이라고 했습니다.그는 또한 "그리고 내가 좋아하는 주제인 우크라이나 문제도 논의할 것"이라며 "우크라이나와 러시아는 매달 2만 5천 명의 목숨을 잃고 있다"고 밝혔습니다.미중러 3자 회담의 우크라전 의제화는 지난 13일 백악관이 미중러 회담 일정을 공식 발표했을 때는 없던 내용입니다.트럼프 대통령이 이처럼 이번 3자 회담에서 우크라이나 문제를 논의하겠다고 명시적으로 밝힘에 따라 이 회담이 '제2의 얄타회담'이 될 수도 있다는 유럽의 미국 동맹국 및 우크라이나의 우려는 더욱 증폭될 것으로 보입니다.제2차 세계대전 직후 미국, 영국, 소련 등 초강대국이 모여 전후 세계 질서와 세력권을 재편한 얄타회담처럼 이번 회담에서 우크라이나를 제외한 채 이 나라의 영토 분할이 밀실에서 논의되거나 나토 중심의 유럽 안보 체계가 흔들릴 수 있다는 우려가 이미 제기돼왔기 때문입니다.아울러 이번 회담에서는 한국을 배제한 채 북핵 및 한반도 안보 문제가 논의될 수 있다는 가능성도 제기된 바 있습니다.다만, 트럼프 대통령은 이날 중국 선전에서 열리는 APEC 정상회의 참석 계기에 중국에서 김정은 북한 국무위원장과 만날 수 있으며, 김 위원장의 방중 여부는 APEC 정상회의 주최국인 중국의 시진핑 주석에게 달려있다고만 언급했을 뿐 3자 회담에서 북한 및 한반도 문제를 다룰 것이라고 명시적으로 밝히지는 않았습니다.트럼프 대통령은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 우크라이나 전쟁 종전 협상과 관련, 기존의 강경한 태도에서 후퇴하는 것으로 보느냐는 질의에 "내 생각에 그는 조금 물러서는 것 같다. (러시아 입장에서 전황이) 더 어려워졌을 수도 있다"며 "솔직히 그는 훨씬 강경해질 수 있다. 나는 그가 물러서고 있다고 생각한다"고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)