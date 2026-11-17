로버트 패틴슨, 7대 제임스 본드 된다…'007시리즈' 주인공 낙점

▲ 로버트 패틴슨

영국 배우 로버트 패틴슨이 제7대 제임스 본드로 낙점됐습니다.로이터통신은 현지시간 16일 아마존 MGM 스튜디오가 '007시리즈' 차기 제임스 본드 역할에 패틴슨을 캐스팅했다고 보도했습니다.패틴슨은 "제임스 본드는 영화계에서 가장 전설적인 캐릭터 중 하나"라며 "007시리즈에서 역할을 맡게 된 것은 평생의 영예"라고 소감을 밝혔습니다.패틴슨은 2005년 '해리 포터와 불의 잔'으로 얼굴을 알렸으며, '트와일라잇' 시리즈, '테넷' 등으로 스타덤에 올랐습니다.'더 배트맨'(2022)에서 차세대 히어로 역할을 맡았고 봉준호 감독의 '미키17'(2025)의 주연을 맡기도 했습니다.당초 잭 라우든, 캘럼 터너, 조시 오코너, 니콜라스 홀트 등 여러 배우가 물망에 올랐지만, 패틴슨이 배역을 따내게 됐습니다.차기 007시리즈 연출을 맡은 드니 빌뇌브 감독은 "패틴슨은 007의 시대를 뛰어넘는 영혼을 갖고 있으며, 완전히 새로운 정신을 불어넣어 줄 것"이라고 캐스팅 배경을 설명했습니다.이언 플레밍의 스파이 소설을 원작으로 하는 007 시리즈는 코드명 007인 영국 해외정보국(MI6) 첩보요원 본드가 전 세계 범죄자들에 맞서 싸우는 이야기를 그리고 있습니다.1962년 '007 살인번호'를 시작으로 지금까지 숀 코너리, 조지 레전비, 로저 무어, 티모시 달튼, 피어스 브로스넌, 대니얼 크레이그 등 단 6명의 배우만이 본드로 활약했습니다.'007 노 타임 투 다이'(2021)를 끝으로 끊겼던 007시리즈의 명맥을 다시 이을 전망입니다.스카이뉴스에 따르면 영화는 내년 제작에 들어가 2028년 개봉될 것으로 예상됩니다.가제는 '본드26'이며 제목은 정해지지 않았습니다.이번 영화는 007시리즈의 제작자였던 바버라 브로콜리·마이클 윌슨 대신에 아마존MGM이 제작권을 확보해 만드는 첫 작품입니다.(사진=AP, 연합뉴스)