트럼프 "앨리스 황, 스파이 아닐 수도…중국 자극하고 싶지 않아"

▲ 젠슨 황 전 엔비디아 CEO와 앨리스 황

도널드 트럼프 미국 대통령이 젠슨 황 전 엔비디아 CEO와 불륜 관계였던 앨리스 황이 실제 중국의 스파이였는지 확실치 않다고 주장했습니다.트럼프 대통령은 현지시간 16일 필리핀·중국 순방 출발 전 백악관에서 기자들과 만나 "그녀가 스파이라는 건 전혀 모른다"며 "아무도 그걸 증명하지 못했다. 그녀는 스파이가 아닐 수도 있다"고 말했습니다.트럼프 대통령은 또한 황 전 CEO 스캔들이 미국 국가안보에 위협이 됐는지에 대해서도 "위험에 처한 적이 없다. 우리나라는 지금 그 어느 때보다 더 강하다"고 밝혔습니다.이는 젠슨 황 스캔들이 자신에게 번지는 것을 차단하려는 포석으로 해석됩니다.트럼프 대통령은 젠슨 황이 중국 스파이가 의심되는 앨리스 황과 긴밀한 관계라는 보고를 받고도 이를 묵인했고, 엔비디아 반도체의 대중 수출 규제를 완화했다는 의혹을 받고 있습니다.젠슨 황 스캔들의 국가안보 위협 논란을 일축한 트럼프 대통령은 이번 중국 방문에서 시진핑 국가주석을 자극하고 싶지 않다는 속내를 드러냈습니다.앞서 중국 당국은 간첩설은 중상모략이라며 미중 관계 냉각을 경고한 바 있습니다.트럼프 대통령은 엔비디아 최첨단 반도체의 중국 유출에 대한 통제 수준을 놓고 미 행정부 내에서 논쟁이 벌어지는 것을 설명하며 "2가지 상반된 견해가 있다. 한 가지는 중국을 자극해서는 안 된다는 것"이라고 했습니다.이어 "다른 견해는 수단과 방법을 가리지 않고 해야 할 일(수출 통제)을 하자는 것"이라며 "우리는 중국으로 향하고 있는데 도착하기 전에 중국을 자극하고 싶지 않을 것"이라고 강조했습니다.그러면서 트럼프 대통령은 이번 중국 방문에서 시 주석과 황 전 CEO를 둘러싼 스캔들 등을 논의하지 않겠다는 기존 방침과 달리 "논의할 수 있다"고도 했습니다.앨리스 황이 중국 스파이가 아닐 수 있고, 젠슨 황 스캔들이 국가안보에 위협이 아닌 사안이라고 스스로 규정한 만큼 이 문제가 중국이 우려할 정도로 민감 현안이 아니라는 뜻을 내비친 것으로 풀이됩니다.마찬가지로 트럼프 대통령은 미국 제재를 우회해 엔비디아 최첨단 반도체를 중국에 유출한 싱가포르 기업 메가스피드에 대한 제재를 미룬 하워드 러트닉 상무장관도 옹호했습니다.그는 "그(러트닉)가 그 일을 미뤘을 수 있지만, 미루지 않았다면 중국과 심각한 갈등이 발생할 수도 있었기 때문"이라며 "우리는 중국과 좋은 관계를 유지하고 있으며, 양측의 견해를 잘 알고 있다. 결정은 내가 내리는 것"이라고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 젠슨 황의 엔비디아 CEO직 복귀론에 대해선 "그(황 전 CEO)는 큰 교훈을 얻었을 것이다. 어떤 교훈은 다른 것보다 더 중요할 수 있겠지만, 그것(황의 복귀)을 지켜보는 것을 나는 분명히 개의치 않을 것"이라고 말했습니다.그는 또 "많은 사람이 젠슨에게 물어보고 있고, 젠슨이 복귀해야 한다고 생각한다"며 "그건 확실히 나쁜 생각은 아니다"라고도 했습니다.