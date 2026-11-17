불가리아 앞 흑해서 화물선 침몰…"드론 공격 받아"

▲ 불가리아 앞 흑해에서 지난달 28일 드론 공격에 침몰한 라이베리아 선적 (위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.)

흑해를 오가는 화물선을 겨냥한 드론 공격이 계속되면서 불안이 가시지 않고 있습니다.현지시간 15일 로이터통신 등에 따르면, 이날 불가리아의 흑해 배타적경제수역에서 화물선이 드론 공격을 받아 침몰했습니다.불가리아 교통부는 침몰한 선박은 소말리아 선적이며 승무원 12명이 전원 구조됐다고 밝혔습니다.구조된 선원들은 선박이 해상 드론 2대의 공격을 받았다고 했습니다.이 선박은 밀 3t을 싣고 루마니아에서 이집트로 항해 중이었던 것으로 전해졌습니다.지난달 이후 루마니아와 불가리아 연안의 흑해에서 최소 13척의 상선이 드론 공격을 받아 선원 30명 이상이 사망하거나 실종됐습니다.우크라이나와 루마니아 등은 흑해 화물선을 겨냥한 드론 공격을 러시아의 소행이라고 주장하지만 친러 성향의 불가리아 정부는 증거 부족을 이유로 이를 인정하지 않고 있습니다.(사진=연합뉴스)